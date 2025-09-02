RAZVIJENA STRATEGIJA ZA NAREDNIH 10 GODINA: Osam ključnih dostignuća samita ŠOS

OSAM ključnih dostignuća sa samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u kineskom Tjenđinu dobro prikazuju „šangajski duh“, koji obuhvata međusobno poverenje, ravnopravnost i težnju ka zajedničkom razvoju, izjavio je za Sputnjik kineski ekspert, dekan Instituta za međunarodne odnose Nankinskog univerziteta i profesor Džen Anguang.

Foto Tanjug/AP/Sergei Bobylev

- Osam dostignuća ovog samita ŠOS-a imaju veliki značaj. Prvo, postavljen je plan budućeg razvoja ŠOS-a, koji je postavio čvrste temelje za dublju saradnju država-članica ove organizacije na visokom nivou - istakao je ekspert.

Prema njegovim rečima, napravljena je strategija razvoja za narednih 10 godina i plan rada za šest ključnih oblasti.

Kao drugo, po mnogim važnim pitanjima postignut je konsenzus i predstavljen je opšti stav ŠOS-a, na primer, kao podrška zaštiti ishoda pobede u Drugom svetskom ratu, podrške multilateralnom trgovinskom sistemu i slično, dodao je ekspert.

Treće, ostvaren je napredak u saradnji u konkretnim oblastima. Na primer, otvorena su četiri bezbednosna centra, doneta je odluka o osnivanju Banke za razvoj ŠOS-a i slično, naveo je ekspert.

- Ova dostignuća dobro prikazuju 'šangajski duh', koji obuhvata međusobno poverenje, uzajamnu korist, ravnopravnost, konsultacije, poštovanje kulturne raznolikosti i težnju ka zajedničkom razvoju - konstatovao je kineski stručnjak.

On je ocenio da samit u Tjenđinu nosi značaj kontinuiteta u razvoju ŠOS-a.

- Među navedenim dostignućima izdvojio bih dva aspekta: prvo, razvijena je strategija razvoja ŠOS-a za narednih 10 godina. Ovo unosi element izvesnosti u miran i stabilan razvoj međunarodnih odnosa u uslovima trenutne nestabilne i promenjive međunarodne situacije - izjavio je ekspert.

Pored toga, on je istakao da je na samitu doneta odluka o osnivanju Banke za razvoj ŠOS-a i drugih platformi za praktičnu saradnju.

- Ovo ima veliki značaj jer pruža konkretne mogućnosti za ubrzanje realizacije rezultata saradnje u okviru ŠOS-a, omogućavajući svim državama-članicama zajedničko korišćenje razvojnih potencijala i pronalaženje novih načina za jačanje i saradnju zemalja Globalnog juga - zaključio je on.

Podsetimo, samit ŠOS-a sa učešćem predsednika Rusije Vladimira Putina i lidera više od 20 država počeo je u nedelju u gradu Tjenđin (Kina). Kako je istakao pomoćnik ministra spoljnih poslova Kine Lju Bin, ovo je najveći forum u istoriji postojanja organizacije.

Trenutno ŠOS obuhvata 10 država-članica: Rusija, Belorusija, Indija, Iran, Kazahstan, Kirgizija, Kina, Pakistan, Tadžikistan i Uzbekistan, kao i 2 zemlje sa statusom posmatrača (Avganistan i Mongolija) i 14 partnera za dijalog (Azerbejdžan, Jermenija, Bahrein, Egipat, Kambodža, Katar, Kuvajt, Maldivi, Mijanmar, Nepal, UAE, Saudijska Arabija, Turska i Šri Lanka). Ovo je najveća regionalna organizacija za saradnju u svetu po broju stanovnika, geografskom obuhvatu i razvojnom potencijalu.

(Sputnjik)