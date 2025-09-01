ZBOG UKRAJINSKIH NAPADA: Mađarska ubrzava gradnju naftovoda do Srbije

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto najavio je ubrzavanje izgradnje naftovoda između Mađarske i Srbije, s obzirom na učestale ukrajinske napade.

Foto AP

-Dogovorili smo sa ministarkom energetike Srbije (Dubravkom) Đedović da ubrzamo izgradnju zajedničkog naftovoda, izjavio je Sijarto u ponedeljak.

Mađarska deonica od 190 kilometara trebalo bi da bude gotova do kraja 2027, rekao je Sijarto i dodao da su isporuke gasa kroz Srbiju preko "Turskog toka" već dostigle rekordnih 21 milion kubnih metara na dan.

"Ukrajina je više puta napala naftovod do Mađarske i Slovačke i zatvorila gasovod od ključne važnosti za snabdevanje centralne Evrope. Ovi potezi Ukrajine čine mađarsko-srpsku energetsku saradnju važnijom nego ikada", dodao je Sijarto.

Srbija i Mađarska su u oktobru 2022. dogovorile izgradnju novog naftovoda, trasom Szazalombata–Alđe–Roske–Novi Sad, ukupne dužine 304 kilometra, od kojih je 113 u Srbiji. Memorandum o razumevanju potpisan je u junu 2023, a nosioci projekta su privredna društva "Transnafta" a.d. i MOL Grupa. Budimpešta je prvobitno planirala da svoj deo naftovoda završi do kraja 2028. godine.

Kijev je priznao da stoji iza nekoliko prošlomesečnih udara na naftovod "Družba", kojim se Mađarska i Slovačka i dalje snabdevaju iz Rusije. Kao odgovor na Sijartove proteste, ukrajinske vlasti su odgovorile "žalite se Moskvi" i savetovale Budimpešti da kupuje naftu i gas od nekog drugog.

U obraćanju na dan nezavisnosti Ukrajine, Vladimir Zelenski je nagovestio i da je cilj napada na "Družbu" da se Mađarska natera da odustane od blokade ukrajinskog članstva u EU i NATO.

Iako Ukrajina kupuje skoro 40 odsto električne energije od Mađarske, Budimpešta za sada odbija da isključi struju Kijevu, pravdajući to humanitarnim razlozima.

