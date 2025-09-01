KALAS PORUČILA: EU nastavlja da oblikuje globalni poredak

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas da Evropska unija nastavlja da oblikuje globalni poredak, uprkos tome što nema jedinstven pogled na sva ključna pitanja poput konflikta na Bliskom istoku.

Govoreći na Bledskom strateškom forumu, Kalas je istakla da zemlje članice EU nastavljaju da pokazuju odlučnost u podršci Ukrajini, kao i da EU priprema 19. paket sankcija protiv Rusije, prenosi agencija STA.

Ona je istakla da je za mir potrebno najmanje dvoje koji žele mir, dok je za rat potreban samo jedan koji želi rat.

-Dok god Rusija želi rat, neće biti mira, rekla je Kalas i ocenila da su efikasne sankciej jedino što može uticati na ruskog predsednika Vladimira Putina.

Na pitanje da li bi američki predsednik Donald Tramp trebalo da zauzme čvršći stav prema Putinu, Kalas je ocenila da je Tramp vrlo nestrpljiv čovek, ali da strpljenja jedino ima za Putina, dodajući da bi rat bio završen kad bi svi lideri bili ujedinjeni.

-Važno je da Tramp čuje lidere EU, što njima dozvoljava da prenesu ključne poruke, rekla je Kalas.

Ona je istakla da će svaka zemlja članica EU samostalno odlučiti koliko trupa će poslati u Ukrajinu u okviru bezbednosnih garancija, ističući da EU već obezbeđuje obuke za više od 80.000 ukrajinskih vojnika.

-U svakom ratu mora da postoji strategija, a naša je da Ukrajina pobedi u ovom ratu, rekla je Kalas i dodala da Kijev mora da odluči šta za njih predstavlja prihvatljiv kraj rata.

Kad je reč o krizi na Bliskom istoku, Kalas je rekla da EU vrši pritisak na Izrael i da doprema humanitarnu pomoć Palestinskoj upravi u Pojasu Gaze.

-Postigli smo napredak, ali to nije dovoljno. U poređenju s prošlim mesecima, više kamiona sa pomoći stiže u Gazu i otvoreno je više graničnih prelaza, istakla je Kalas.

Govoreći o inicijativi nekolicine zemalja da prizna državu Palestinu, Kalas je istakla da priznanje neće zaustaviri konflikt, ali da može održati rešenje o dve države živim.

Kad je reč o proširenju EU, ona je pohvalila rad evropske komesarke za proširenje Marte Kos.

-Verujem da će se taj težak rad isplatitii i da ćemo u ovih pet godina imati rezultate. Pridruženje zemalja Zapadnog Balkana je u interesu EU, rekla je Kalas.

Dodala je da EU mora da radi na svom unutrašnjem tržištu kako bi povećala ekonomsku moć i geopolitički uticaj.

Na Bledu je danas počeo Bledski strateški forum pod sloganom "Odbegli svet" (A Runaway World), i na kojem učestvuju i predsednici, premijeri ili ministri spoljnih poslova Zapadnog Balkana.

