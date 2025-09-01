Svet

POSLE ODLUKE TRAMPA DA NE ŠALJE TRUPE NA ISTOK : Ukrajina bez nemačkih vojnika

Ивана Станојевић
Ivana Stanojević

01. 09. 2025. u 15:37

BERLIN je odustao od slanja svojih trupa u Ukrajinu, navodno, pošto je objavljeno da SAD neće imati vojnike na tom ratištu. Prema pisanju tabloida Bild koji se poziva na vladine izvore, Nemačka je razmatrala planove o raspoređivanju vojnika Bundesvera u slučaju prekida vatre u Ukrajini. Ideju je pokrenula takozvana "Koalicija voljnih", grupa zapadnih država koja se zalaže za nastavak pomoći Kijevu.

ПОСЛЕ ОДЛУКЕ ТРАМПА ДА НЕ ШАЉЕ ТРУПЕ НА ИСТОК : Украјина без немачких војника

Foto Tanjug/AP

Ova grupa predložila je raspoređivanje NATO trupakao deo bezbednosnih garancija, uprkos doslednom odbijanju Mosvke vilo kakvog zapadnog vojnog prisustva u Ukrajini, pod bilo kojim izgovorom, piše Raša tudej.

Bild piše da je Trampov stav zaustavio razgovore Berlina o raspoređivanju "do daljneg", ali da bi ideja ponovo mogla da iskrsne "ukoliko Tramp preduzme akciju, ili ako Moskva i Kijev postignu dogovor".

