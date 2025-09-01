POSLE ODLUKE TRAMPA DA NE ŠALJE TRUPE NA ISTOK : Ukrajina bez nemačkih vojnika
BERLIN je odustao od slanja svojih trupa u Ukrajinu, navodno, pošto je objavljeno da SAD neće imati vojnike na tom ratištu. Prema pisanju tabloida Bild koji se poziva na vladine izvore, Nemačka je razmatrala planove o raspoređivanju vojnika Bundesvera u slučaju prekida vatre u Ukrajini. Ideju je pokrenula takozvana "Koalicija voljnih", grupa zapadnih država koja se zalaže za nastavak pomoći Kijevu.
Ova grupa predložila je raspoređivanje NATO trupakao deo bezbednosnih garancija, uprkos doslednom odbijanju Mosvke vilo kakvog zapadnog vojnog prisustva u Ukrajini, pod bilo kojim izgovorom, piše Raša tudej.
Bild piše da je Trampov stav zaustavio razgovore Berlina o raspoređivanju "do daljneg", ali da bi ideja ponovo mogla da iskrsne "ukoliko Tramp preduzme akciju, ili ako Moskva i Kijev postignu dogovor".
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)