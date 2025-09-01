TRAMP: Nikada se nisam bolje osećao nego sada
AMERIČKI predsednik Donald Tramp, usred glasina o zdravstvenim problemima, rekao je da se nikada u životu nije osećao bolje nego sada.
O tome je pisao na svojoj stranici na društvenoj mreži Truth Social.
- Nikad se u životu nisam osećao bolje - napisao je Tramp je u objavi.
Dan ranije, glasine o navodnoj Trampovoj smrti aktivno su se širile društvenim mrežama. Razlog su bile reči potpredsednika SAD Džej Di Vensa da je spreman da preuzme dužnosti šefa države ako se Trampu nešto desi.
