AMERIČKI NOSAČ AVION POD PRETNJOM RUSKIH PODMORNICA: Lovci na podmornice P-8 jurili podvodna plovila na dalekom severu (MAPA)

AMERIČKO ratno vazduhoplovstvo, britansko kraljevsko ratno vazduhoplovstvo i kraljevsko norveško ratno vazduhoplovstvo podigle su više aviona P-8 za borbu protiv podmornica na dalekom severu 27. avgusta kao odgovor na prisustvo ruske podmornice, koja je predstavljala potencijalnu pretnju američkom nosaču aviona USS Džerald Ford u regionu.

Foto: Profimedia

Norveški P-8 koji su leteli iz vazduhoplovne baze Evens do sledećeg dana su izvršili tri leta, dok su britanski P-8 koji su leteli iz RAF Losimut u Škotskoj izvršili osam misija, sa nepoznatim brojem letova američkih P-8. Zapadni izvori su ovo opisali kao „neobično veliki i kontinuirani porast aktivnosti“.

Klasa ruskih podmornica za koju se smatra da je delovala u tom području ostaje nepotvrđena, iako nivo zabrinutosti koji je izgleda izazvao ukazuje na to da je možda u pitanju bio jedan od novih podmornica klase Jasen na nuklearni pogon, koji su među najtišim na svetu.

Foto: Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy via AP

Američki nosač aviona „Džerald Ford“ je ubedljivo najsposobnija klasa nosača aviona koja se koristi u zapadnom svetu i raspoređena je u Evropi u vreme visokih tenzija sa Rusijom zbog tekućih neprijateljstava u Ukrajini. Više članica NATO-a, uključujući Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku i Poljsku, između ostalih, izvršilo je značajno raspoređivanje kopnenih snaga i “izvođača radova” kako bi podržali ukrajinske ratne napore, koje su pretrpele žrtve tokom višestrukih sukoba sa ruskim snagama. Rastući napredak ruskih snaga na kopnu dodatno je pojačao tenzije. Kao deo zapadne intervencije u sukobu, P-8 su često raspoređivani u regionu Crnog mora radi nadgledanja ruskih snaga, kao jedno od mnoštva NATO sredstava na koja se oslanjaju za pružanje vrednih obaveštajnih podataka za podršku ukrajinskim ratnim naporima. P-8 je glavno sredstvo NATO-a za praćenje i suzbijanje podvodnih pretnji u Atlantiku i Arktiku, i koristi napredne radare i sonarne bove za otkrivanje i praćenje modernih podmornica. Letelice su takođe lako naoružane sa torpedima Mark 54, što im omogućava da napadnu otkrivene neprijateljske brodove.

Ilustracija telegram rybar

Izazov za NATO snage od strane ruske flote podmornica za napade značajno je porastao, kako zahvaljujući rastu flote najsavremenijih brodova klase Jasen, tako i zahvaljujući sve većem broju novih protivbrodskih krstarećih raketa Cirkon, koje su uvedene u upotrebu. Prvo lansiranje Cirkona sa broda klase Jasen izvršeno je u oktobru 2021. godine, a domet rakete od 1000 kilometara i brzina od 9 Maha čine njeno presretanje izuzetno teškim. Ruski predsednik Vladimir Putin je 24. jula potvrđen da je dao uputstva za proširenje serijske proizvodnje poboljšanih podmornica klase Jasen-M, naglašavajući njihov značaj kao okosnice snaga opšte namene ruske mornarice. Očekuje se da će teškoća u otkrivanju brodova klase Jasen i domet rakete Cirkon vršiti značajan pritisak na flote P-8 članica NATO-a.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori