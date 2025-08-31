TROJE POGINULO U STRAŠNOJ NESREĆI: Voz iskliznuo sa šina, skoro 100 povređenih

NAJMANjE tri osobe su poginule, a 94 su povređene kada je putnički voz iskliznuo sa šina u egipatskoj oblasti Matruh na severu zemlje.

AP Photo

Do nesreće je došlo kada je voz, koji je saobraćao na liniji Aleksandrija-Matruh, iz nepoznatih razloga iskliznuo iz šina, pri čemu se više vagona prevrnulo, preneli su svetski mediji.

AP Photo

Na lice mesta bilo je upućeno 30 ambulantnih vozila, a povređeni su prebačeni u centralnu bolnicu u Dabi i bolnicu u Ras el Hekmi, gde je obezbeđena medicinska pomoć i dovoljne količine krvi.

Egipatska uprava železnica saopštila je da se nesreća dogodila u subotu oko 15.30 po lokalnom vremenu, između stanica Fuka i Galal, kada je sedam vagona voza iskliznulo iz šina, a dva vagona su se prevrnula.

AP Photo

Egipatski ministar industrije i saobraćaja obišao je mesto nesreće i naložio formiranje tehničke komisije koja će istražiti uzrok iskliznuća, pišu danas svetski mediji.

Ministarka za socijalna pitanja Maja Morsi izjavila je da pomno prati situaciju i uputila timove za hitnu pomoć kako bi pružili podršku porodicama nastradalih, uz koordinaciju isplata pomoći u saradnji sa egipatskim Crvenim polumesecom i nevladinim organizacijama, izvestio je ovog vikenda Dejli Njuz Idžipt.