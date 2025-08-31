DOZVOLJENO KORIŠĆENJE SAMO DVA SATA DNEVNO: Japan uvodi nove mere za upotrebu mobilnih telefona

VLASTI japanskog grada Tojoake saopštile su da planiraju da svojim stanovnicima uvedu ograničenje korišćenja pametnih telefona na dva sata dnevno.

Zvaničnici ovog mesta u Japanu, napravili su nacrt uredbe o ograničenju korišćenja mobilnih telefona u pokušaju da se izbore sa zavisnošću stanovništva od interneta i nedostatkom sna. Mera će se odnositi ne samo na decu već i na odrasle, jer, kako zvaničnici navode, raste zabrinutost zbog fizičkog i psihološkog uticaja koji prekomerna upotreba pametnih telefona izaziva kod svih ljudi.

- Cilj naših mera je da se spreči prekomerna upotreba uređaja koji izazivaju probleme sa fizičkim i mentalnim zdravljem, a među njima su i problemi sa spavanjem - izjavio je gradonačelnik Masafumi Koki.

Rasprava o uredbi (koja je inače po prirodi neobavezujuća) počela je ove sedmice u lokalnoj skupštini, a glasanje je zakazano za kraj narednog meseca.

U slučaju da Nacrt bude usvojen, stupa na snagu u oktobru. Međutim, mera ne podrazumeva kazne za one koji prekorače dnevno ograničenje od 120 minuta.

Učenici osnovnih škola uzrasta od šest do 12 godina i mlađa deca, kako se navodi u Nacrtu, biće pozvani da izbegavaju korišćenje pametnih telefona ili tableta posle devet sati uveče, čas, a tinejdžeri i odrasli posle 22 časa.

Na društvenim mrežama, obaj nesvakidašnji predlog, izazvao je negativne reakcije stanovnika grada koji broji oko 70.000 stanovnika, pa su ga neki korisnici osudili kao napad na lične slobode, dok su drugi mišljenja da je navedeno vremensko ograničenje jednostavno nepraktično.

Gradonačelnik Koki je naveo da vremensko ograničenje nije obavezno uz ocenu da su pametni telefoni „korisni i neophodni u svakodnevnom životu": „Nadam se da će naš Nacrt biti iskorišćen kao prilika da se u porodici razgovara i razmatra pitanje vremena koje se provodi uz mobilne telefone, kao i o vremenu dana kada se koriste".

Zbog najave ove Uredbe, gradski zvaničnici dobili su skoro stotinu poziva i veliki broj mejlova za samo nekoliko dana. Čak 80 odsto upućenih poziva i poruka sadržalo je negativan stav prema merama koje se najavljuju.

Kako zvaničnici ističu, predlog je osmišljen da bi probao da reši problem u povezan sa prekomernom upotrebom pametnih telefona, među kojima je izostajanje sa časova u školi kod dece koja „ne mogu da podnesu da ostave svoje telefone kod kuće“, kao i kod odraslih koji „su neretko zalepljeni za svoje telefone umesto da spavaju ili provode vreme sa porodicama, za šta postoje dokazi“.

