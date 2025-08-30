IZRAELSKI MINISTAR PORUČUJE: Napadi u kojima su ubijeni jemenski zvaničnici su tek početak
IZRAELSKI ministar odbrane Izrael Kac upozorio je danas da su izraelski napadi u kojima su ubijeni premijer i još nekoliko zvaničnika jemenske vlade koju kontrolišu pobunjenici Huti, “tek početak”.
-Pre dva dana, mi smo smelom i briljantnom akcijom izraelske vojske IDF zadali do sada nezabeležen udarac visokim zvaničnicima vojno-političkog rukovodstva terorističke organizacije Huta u Jemenu, saopštio je Kac, nekoliko sati pošto su Huti, koje podržava Iran, potvrdili smrt Ahmada Galeb al-Rahavija.
Rahavi je uglavnom smatran za ličnost koja nije deo unutrašnjeg kruga rukovodstva Huta, preneo je Tajms of Izrael.
-Sudbina Jemena je sudbina Teherana, a to je tek početak, poručio je Kac, dodajući da će Huti na teži način naučiti da će svakome ko preti i nanosi zlo Izraelu biti sedmostruko vraćeno, kao i da neće oni odlučivati kada će to prestati.
Jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran saopštili su ranije danas da je u izraelskom vazdušnom napadu ubijen premijer vlade koju kontrolišu pobunjenici u jemenskoj prestonici Sani.
-Premijer Ahmed al-Rahavi je ubijen u četvrtak u izraelskom napadu u Sani zajedno sa nekoliko ministara, navodi se u saopštenju Huta, prenosi AP.
Pozivajući se na arapske izvore, izrealski mediji su preneli u petak da je Al Rahavi ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na stan u kojem živi, zajedno sa nekoliko njegovih saradnika koji su takođe stradali.
(Tanjug)
