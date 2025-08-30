Svet

HOROR U DIZNILENDU: Turista prenimuo tokom vožnje u luna parku

Jovana Švedić

30. 08. 2025. u 13:05

TURISTA (53) poreklom sa Filipina preminuo je nakon što se onesvestio tokom vožnje na atrakciji "Frozen Ever After" u Diznilendu u Hongkongu, prenosi South China Morning Post.

ХОРОР У ДИЗНИЛЕНДУ: Туриста пренимуо током вожње у луна парку

Foto: Free Images Pixabay

Kako prenosi SCMP, muškarac je imao postojeće zdravstvene probleme te njegova smrt nije povezana sa vožnjom u luna parku (spora vožnja čamcem).

53-godišnjak je izgubio svest oko 10 časova ujutru.

Nakon bezuspešnog pokušaja Hitne službe parka da ga reanimiraju, ubrzo je prevezen u bolnicu gde je preminuo dva sata kasnije.

Diznilend se oglasio povodom nesreće u kome se navodi da smrt "nije povezana sa bezbednošću vožnje".

Njegova supruga potvrdila je policiji da je muškarac patio od hipertenzije i ostalih srčanih problema zbog kojih je redovno uzimao terapiju i išao na preglede, piše SCMP.

Generalni konzulat Filipina u Hongkongu se takođe oglasio, rekaviši da sarađuje sa lokalnim vlastima kako bi pomogao porodici u repatrijaciji tela.

Još jedna smrt filipinskog turiste u Hongkongu

Pre samo tri nedelje, još jedan filipinski turista je preminuo u Hongkongu nakon što ga je udario taksi dok je šetao ispred jednog hotela.

Prema izveštajima hongkonških medija, 35-godišnji muškarac je 5. avgusta izašao je iz hotela sa svojim prtljagom kada je naišao taksi i priklejštio ga uz zid.

Vozač taksija (80) je ubrzo nakon nesreće uhapšen, a policija je navela da je vozač čekao ispred hotela kada mu je pozlilo.

- Pokušao je da krene, ali je izgubio kontrolu nad vozilom - navodi se u izveštaju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!