HOROR U DIZNILENDU: Turista prenimuo tokom vožnje u luna parku

TURISTA (53) poreklom sa Filipina preminuo je nakon što se onesvestio tokom vožnje na atrakciji "Frozen Ever After" u Diznilendu u Hongkongu, prenosi South China Morning Post.

Foto: Free Images Pixabay

Kako prenosi SCMP, muškarac je imao postojeće zdravstvene probleme te njegova smrt nije povezana sa vožnjom u luna parku (spora vožnja čamcem).

53-godišnjak je izgubio svest oko 10 časova ujutru.

Nakon bezuspešnog pokušaja Hitne službe parka da ga reanimiraju, ubrzo je prevezen u bolnicu gde je preminuo dva sata kasnije.

Diznilend se oglasio povodom nesreće u kome se navodi da smrt "nije povezana sa bezbednošću vožnje".

Njegova supruga potvrdila je policiji da je muškarac patio od hipertenzije i ostalih srčanih problema zbog kojih je redovno uzimao terapiju i išao na preglede, piše SCMP.

Generalni konzulat Filipina u Hongkongu se takođe oglasio, rekaviši da sarađuje sa lokalnim vlastima kako bi pomogao porodici u repatrijaciji tela.

Još jedna smrt filipinskog turiste u Hongkongu

Pre samo tri nedelje, još jedan filipinski turista je preminuo u Hongkongu nakon što ga je udario taksi dok je šetao ispred jednog hotela.

Prema izveštajima hongkonških medija, 35-godišnji muškarac je 5. avgusta izašao je iz hotela sa svojim prtljagom kada je naišao taksi i priklejštio ga uz zid.

Vozač taksija (80) je ubrzo nakon nesreće uhapšen, a policija je navela da je vozač čekao ispred hotela kada mu je pozlilo.

- Pokušao je da krene, ali je izgubio kontrolu nad vozilom - navodi se u izveštaju.