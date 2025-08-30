TUŽAN KRAJ POTRAGE: Srpkinja, koja je nestala u moru kod Soluna, pronađena mrtva

ŽENA (76) iz Srbije, koja se od protekle noći vodila kao nestala kod Soluna, pronađena je mrtva jutros nešto posle 8.00 sati, u morskom području, javlja Prototema.

Foto: Nenad Živanović

Srpkinja, koja je nestala juče kasno poslepodne, pronađena je u morskom delu plaže Agia Trijada u Solunu, nakon što se u potragu uključio i helikopter Obalske straže.

Ona je na licu mesta proglašena mrtvom.

Prema izveštajima grčkih medija, žena iz Srbije je otišla na plivanje sa dva prijatelja, a obalska staža je obaveštena o njenom nestanku sinoć oko 21.30 časova po lokalnom vremenu.

(Tanjug)