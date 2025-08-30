TUŽAN KRAJ POTRAGE: Srpkinja, koja je nestala u moru kod Soluna, pronađena mrtva
ŽENA (76) iz Srbije, koja se od protekle noći vodila kao nestala kod Soluna, pronađena je mrtva jutros nešto posle 8.00 sati, u morskom području, javlja Prototema.
Srpkinja, koja je nestala juče kasno poslepodne, pronađena je u morskom delu plaže Agia Trijada u Solunu, nakon što se u potragu uključio i helikopter Obalske straže.
Ona je na licu mesta proglašena mrtvom.
Prema izveštajima grčkih medija, žena iz Srbije je otišla na plivanje sa dva prijatelja, a obalska staža je obaveštena o njenom nestanku sinoć oko 21.30 časova po lokalnom vremenu.
(Tanjug)
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)