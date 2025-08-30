Svet

TUŽAN KRAJ POTRAGE: Srpkinja, koja je nestala u moru kod Soluna, pronađena mrtva

В.М.

30. 08. 2025. u 09:48

ŽENA (76) iz Srbije, koja se od protekle noći vodila kao nestala kod Soluna, pronađena je mrtva jutros nešto posle 8.00 sati, u morskom području, javlja Prototema.

ТУЖАН КРАЈ ПОТРАГЕ: Српкиња, која је нестала у мору код Солуна, пронађена мртва

Foto: Nenad Živanović

Srpkinja, koja je nestala juče kasno poslepodne, pronađena je u morskom delu plaže Agia Trijada u Solunu, nakon što se u potragu uključio i helikopter Obalske straže.

Ona je na licu mesta proglašena mrtvom.

Prema izveštajima grčkih medija, žena iz Srbije je otišla na plivanje sa dva prijatelja, a obalska staža je obaveštena o njenom nestanku sinoć oko 21.30 časova po lokalnom vremenu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne