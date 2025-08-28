TELA DVE DEVOJKE IZVUČENA ISPOD VOZA: Otvorena istraga o zastrašujućoj nesreći nadomak Bordoa

DVE tinejdžerke su danas poginule kada je na njih naleteo voz na pruzi u francuskom mestu Lormon, u blizini Bordoa, prenose francuski mediji.

Foto Shutterstock

U nesreći su poginule devojke stare 15 i 16 godina, prenela je tv stanica BFMTV. Povodom incidenta je otvorena istraga koja će utvrditi sve okolnosti.

Tela dve devojke izvučena su ispod voza kod Lormona.

Za sada se pretpostavlja da je reč o nesreći.

(Tanjug)