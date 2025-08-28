Svet

UHAPŠENA DEVOJČICA (14): Nemačka policija ne toleriše divljanje na protestima (VIDEO)

Novosti online

28. 08. 2025. u 17:05

NEMAČKA policija je uhapsila četrnaestogodišnju tinejdžerku dok je prisustvovala propalestinskom protestu u Berlinu.

УХАПШЕНА ДЕВОЈЧИЦА (14): Немачка полиција не толерише дивљање на протестима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Lokalni mediji izvestili su da ovo nije prvi put da je tinejdžerka privedena zbog protesta protiv rata u Gazi.

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

