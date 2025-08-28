Svet

NE VIDI SE PRST PRED OKOM: Jako nevreme paralisalo Barselonu, mnogi letovi otkazani

D.K.

28. 08. 2025. u 16:55

NA aerodromu El Prat u Barseloni od srede je otkazano 37 letova zbog nevremena i jake kiše, prenose danas španski mediji.

НЕ ВИДИ СЕ ПРСТ ПРЕД ОКОМ: Јако невреме паралисало Барселону, многи летови отказани

Foto: Shutterstock

Otkazano je 18 dolazaka, kao i 19 polazaka, uglavnom za Balearska ostrva, Pariz, Milano ili Lisabon.

Otkazani letovi u Barseloni

Otkazivanjima je najteže pogođena avio kompanija Vueling, glavni operater u Barseloni, koja nastoji da preusmeri svoje putnike.

Avio saobraćaj je ograničen, a avioni koji uspevaju da polete često kasne, prenosi španska televizija Rtve.

Slična situacija je i na aerodromu u Palma de Majorki, gde se takođe beleže brojna kašnjenja zbog nevremena na tom ostrvu.

Na aerodromu Son Sant Hoan 64 leta su odložena, a dva otkazana.

Nevreme okovalo delove Španije

Među njima mnogi su na domaćim linijama, posebno iz Madrida i Barselone, ali i na međunarodnim, i to naročito iz zemalja severne Evrope, kao što su Nemačka, Holandija i Velika Britanija.

Nacionalni operater za vazdušnu navigaciju, Enaire, upozorio je putem društvenih mreža da će vremenske neprilike i danas uticati na letove u Barseloni i Majorki, savetujući putnike da provere status svog leta sa aviokompanijom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-

