NE VIDI SE PRST PRED OKOM: Jako nevreme paralisalo Barselonu, mnogi letovi otkazani
NA aerodromu El Prat u Barseloni od srede je otkazano 37 letova zbog nevremena i jake kiše, prenose danas španski mediji.
Otkazano je 18 dolazaka, kao i 19 polazaka, uglavnom za Balearska ostrva, Pariz, Milano ili Lisabon.
Otkazani letovi u Barseloni
Otkazivanjima je najteže pogođena avio kompanija Vueling, glavni operater u Barseloni, koja nastoji da preusmeri svoje putnike.
Avio saobraćaj je ograničen, a avioni koji uspevaju da polete često kasne, prenosi španska televizija Rtve.
Slična situacija je i na aerodromu u Palma de Majorki, gde se takođe beleže brojna kašnjenja zbog nevremena na tom ostrvu.
Na aerodromu Son Sant Hoan 64 leta su odložena, a dva otkazana.
Nevreme okovalo delove Španije
Među njima mnogi su na domaćim linijama, posebno iz Madrida i Barselone, ali i na međunarodnim, i to naročito iz zemalja severne Evrope, kao što su Nemačka, Holandija i Velika Britanija.
Nacionalni operater za vazdušnu navigaciju, Enaire, upozorio je putem društvenih mreža da će vremenske neprilike i danas uticati na letove u Barseloni i Majorki, savetujući putnike da provere status svog leta sa aviokompanijom.
(Tanjug)
