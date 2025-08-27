TONI BLER KOD TRAMPA: O čemu je predsednik SAD pričao sa bivšim britanskim premijerom?
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predsedavao je danas sastankom posvećenom ratu u Gazi, uz učešće bivšeg britanskog premijera Tonija Blera i bivšeg specijalnog izaslanika Bele kuće za Bliski istok, Džareda Kušnera, potvrdio je visoki zvaničnik administracije za Rojters.
Na sastanku su, kako je naveo, razmatrani svi aspekti aktuelnog sukoba, uključujući intenziviranje isporuka hrane i pomoći civilima u Gazi, rešavanje talačke krize, planiranje za postratnu obnovu i političko rešenje situacije.
Zvaničnik je rekao da je u pitanju „običan politički sastanak“, kakve Tramp često organizuje sa svojim timom. Ipak, navodi agencija, prisustvo Blera i Kušnera ukazuje na šire konsultacije i pokušaje da se formuliše sveobuhvatan odgovor SAD na jedan od najtežih humanitarnih izazova u svetu.
Džared Kušner, suprug Trampove ćerke Ivanke, bio je ključna figura u Trampovoj administraciji tokom prvog mandata, kada je posredovao u tzv. "Abrahamovim sporazumima", kojima su normalizovani odnosi između Izraela i nekoliko arapskih zemalja.
Toni Bler, premijer Britanije u vreme rata u Iraku, dugo je angažovan kao izaslanik međunarodne zajednice za Bliski istok i ostaje uticajna ličnost u diplomatskim krugovima.
Američki specijalni izaslanik za Bliski istok, Stiv Vitkof, najavio je današnji sastanak tokom gostovanja na Foks njuzu u utorak, rekavši da Tramp sprema "sveobuhvatan i snažan plan" za dan posle rata u Gazi.
(Tanjug)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)