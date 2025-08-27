TONI BLER KOD TRAMPA: O čemu je predsednik SAD pričao sa bivšim britanskim premijerom?

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predsedavao je danas sastankom posvećenom ratu u Gazi, uz učešće bivšeg britanskog premijera Tonija Blera i bivšeg specijalnog izaslanika Bele kuće za Bliski istok, Džareda Kušnera, potvrdio je visoki zvaničnik administracije za Rojters.

Foto: Printscreen/Jutjub

Na sastanku su, kako je naveo, razmatrani svi aspekti aktuelnog sukoba, uključujući intenziviranje isporuka hrane i pomoći civilima u Gazi, rešavanje talačke krize, planiranje za postratnu obnovu i političko rešenje situacije.

Zvaničnik je rekao da je u pitanju „običan politički sastanak“, kakve Tramp često organizuje sa svojim timom. Ipak, navodi agencija, prisustvo Blera i Kušnera ukazuje na šire konsultacije i pokušaje da se formuliše sveobuhvatan odgovor SAD na jedan od najtežih humanitarnih izazova u svetu.

Džared Kušner, suprug Trampove ćerke Ivanke, bio je ključna figura u Trampovoj administraciji tokom prvog mandata, kada je posredovao u tzv. "Abrahamovim sporazumima", kojima su normalizovani odnosi između Izraela i nekoliko arapskih zemalja.

Toni Bler, premijer Britanije u vreme rata u Iraku, dugo je angažovan kao izaslanik međunarodne zajednice za Bliski istok i ostaje uticajna ličnost u diplomatskim krugovima.

Američki specijalni izaslanik za Bliski istok, Stiv Vitkof, najavio je današnji sastanak tokom gostovanja na Foks njuzu u utorak, rekavši da Tramp sprema "sveobuhvatan i snažan plan" za dan posle rata u Gazi.

(Tanjug)