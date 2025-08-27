Svet

TONI BLER KOD TRAMPA: O čemu je predsednik SAD pričao sa bivšim britanskim premijerom?

Novosti online

27. 08. 2025. u 23:49

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predsedavao je danas sastankom posvećenom ratu u Gazi, uz učešće bivšeg britanskog premijera Tonija Blera i bivšeg specijalnog izaslanika Bele kuće za Bliski istok, Džareda Kušnera, potvrdio je visoki zvaničnik administracije za Rojters.

ТОНИ БЛЕР КОД ТРАМПА: О чему је председник САД причао са бившим британским премијером?

Foto: Printscreen/Jutjub

Na sastanku su, kako je naveo, razmatrani svi aspekti aktuelnog sukoba, uključujući intenziviranje isporuka hrane i pomoći civilima u Gazi, rešavanje talačke krize, planiranje za postratnu obnovu i političko rešenje situacije.

Zvaničnik je rekao da je u pitanju „običan politički sastanak“, kakve Tramp često organizuje sa svojim timom. Ipak, navodi agencija, prisustvo Blera i Kušnera ukazuje na šire konsultacije i pokušaje da se formuliše sveobuhvatan odgovor SAD na jedan od najtežih humanitarnih izazova u svetu.

Džared Kušner, suprug Trampove ćerke Ivanke, bio je ključna figura u Trampovoj administraciji tokom prvog mandata, kada je posredovao u tzv. "Abrahamovim sporazumima", kojima su normalizovani odnosi između Izraela i nekoliko arapskih zemalja.

Toni Bler, premijer Britanije u vreme rata u Iraku, dugo je angažovan kao izaslanik međunarodne zajednice za Bliski istok i ostaje uticajna ličnost u diplomatskim krugovima.

Američki specijalni izaslanik za Bliski istok, Stiv Vitkof, najavio je današnji sastanak tokom gostovanja na Foks njuzu u utorak, rekavši da Tramp sprema "sveobuhvatan i snažan plan" za dan posle rata u Gazi.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva

HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva