IDF O NAPADU NA BOLNICU NASER: Hamas instalirao kameru za nadzor izraelskih trupa

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je preliminarnom istragom jučerašnjeg napada na bolnicu Naser u Kan Junisu utvrđeno da je palestinski militantni pokret Hamas instalirao kameru za nadzor na toj lokaciji, kako bi pratio kretanje izraelskih trupa i pomogao u usmeravanju napada na vojnike.

Foto IDF

IDF navodi da su snage brigade Golani, koje deluju u tom gradu na jugu Pojasa Gaze, identifikovale kameru u bolničkom kompleksu i uništile je nakon što su utvrdile da predstavlja neposrednu pretnju, prenosi Tajms of Izrael.

U jučerašnjem napadu na bolnicu Naser poginulo je više od 20 ljudi, uključujući nekoliko novinara, a napad je izazvao međunarodnu osudu.

IDF je saopštio da je među poginulima u incidentu identifikovano šest operativaca Hamasa, uključujući jednog koji je učestvovao u masakru koji je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine na jugu Izraela.

Izraelska vojska je ponovila da žali zbog štete nanete civilima.

Načelnik štaba IDF-a, general-potpukovnik Ejal Zamir, naredio je da se istraga produbi u nekoliko oblasti, uključujući proces odobravanja napada, posebno u vezi sa vrstom korišćene municije i vremenom napada, kao i načinom na koji su donošene odluke na terenu.

Vojni zvaničnici su juče izjavili medijima na hebrejskom jeziku da je izraelski tenkovski tim granatirao kameru postavljenu u bolnici, verujući da se uređaj koristi za praćenje trupa, kao i da je tenk ispalio dve granate.

Izraelska vojska je, u detaljnom predstavljanju nalaza početne istrage, saopštila su njeni nalazi potvrđeni obaveštajnim podacima koji ukazuju da je Hamas koristio bolnicu Naser za terorističke aktivnosti.

Zamiru je početne nalaze predstavio načelnik Južne komande, general-major Janiv Asor, nakon čega je on naložio vojsci da sprovede potpunu istragu.

Naglasio je da Hamas "cinično" eksploatiše osetljivu civilnu infrastrukturu, uključujući bolnice, za sprovođenje tajnog prikupljanja obaveštajnih podataka i usmeravanje terorističkih napada.

Izraelska vojska je naglasila da su njene operacije usmerene "isključivo na vojne ciljeve".

Tanjug

