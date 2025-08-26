PREDSTAVNICI zapadnih zemalja predlagali su vlastima Gruzije da ih snabdeju oružjem ukoliko bi oni otvorili „drugi front“ protiv Rusije, saopštio je generalni sekretar vladajuće partije „Gruzijski san – Demokratska Gruzija“, gradonačelnik Tbilisija Kaha Kaladze.

Foto Shutterstock

-U kabinetu premijera (Gruzije) bile su direktne pretnje, ucene i uvrede kako bi se u zemlji otvorio "drugi front". Obećavali su da će pomoći u svemu, da se obezbedi odgovarajuća (vojna) tehnika i tako dalje, rekao je Kaladze.

Prema njegovim rečima, vlasti su spremne da, ako bude potrebno, otkriju detalje razgovora kako bi pružile dokaze.

-Međutim, polazeći od interesa zemlje, bolje je da sve ostane kako jeste, zaključio je on.

25. februara 2022. tadašnji premijer Gruzije Iraklij Garibašvili izjavio je da ne planira da uvodi sankcije protiv Rusije zbog događaja oko Ukrajine, objasnivši to nacionalnim interesima. Početkom marta prošle godine Vladimir Zelenski je povukao ambasadora Ukrajine iz Tbilisija zbog stava gruzijskih vlasti po pitanju sankcija. Ta odluka gruzijske vlade izazvala je kritiku opozicije, koja je optužila vlasti republike za saradnju sa Rusijom.

Osim toga, rukovodstvo vladajuće partije često je optuživalo ukrajinske vlasti i pojedine evropske političare za pokušaj da na teritoriji Gruzije otvore drugi front. Po njihovom mišljenju, određene snage nastoje da isprovociraju Rusiju na vođenje paralelnih vojnih dejstava na tom prostoru.

