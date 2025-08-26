Svet

PUŠKAMA I VODENIM TOPOVIMA NA DEMONSTRANTE: Pogledajte kako švajcarska policija zavodi red nakon paljenja kontejnera (FOTO/VIDEO)

26. 08. 2025. u 13:51

DRUGU noć zaredom švajcarski grad Lozana bio je u plamenu uprkos apelima policije, a zapaljene su kante za smeće, kontejneri, a ulicama su leteli molotovljevi kokteli i kamenice. Policija je odgovorila demonstrantima suzavcem, gumenim mecima i vodenim topovima , a uhapšeno je sedam osoba.

Foto: Profimedia

Neredi traju od nesreće u kojoj je poginuo sedamnaestogodišnji Marvin M. iz Demokratske Republike Kongo. On je u noći između subote i nedelje, vozeći ukradeni skuter i bežeći od policije, naleteo na ležećeg policajca, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid. Preminuo je na licu mesta.

Od 150 do 200 ljudi, neki sa fantomkama na licu, oko 22 časa u nedelju uveče postavili su barikade u četvrti Prelaz. Kao i prethodne večeri, zapalili su improvizovane barikade, više kontejnera i kanti za smeće.

Prve policijske patrole koje su stigle na lice mesta bile su zasute kamenicama, Molotovljevim koktelima i pirotehničkim sredstvima.

Foto: Profimedia

Suočena s agresivnošću izgrednika, policija je odmah uzvratila suzavcem i gumenim mecima.

Na teren je poslato i vatrogasno vozilo koje je koristilo vodeni top za rasterivanje demonstranata.

Foto: Profimedia

Oko 22:50 u četvrti Boveres/Praz-Sešo, grupa mladića zapalila je kontejnere i oštetila autobus kompanije Transports Lausannois (TL). Profesionalni vatrogasci intervenisali su pod policijskom zaštitom i gasili požare na više lokacija.

Gradske službe radile su tokom noći na uklanjanju otpada i čišćenju oštećenih ulica. Istražitelji pokušavaju da identifikuju počinioce.

Policija i lokalne vlasti ponovo su pozvale građane na smirenost i upozorile da dalje eskalacije mogu ugroziti bezbednost stanovništva i naneti veliku materijalnu štetu.

