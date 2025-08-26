PUŠKAMA I VODENIM TOPOVIMA NA DEMONSTRANTE: Pogledajte kako švajcarska policija zavodi red nakon paljenja kontejnera (FOTO/VIDEO)
DRUGU noć zaredom švajcarski grad Lozana bio je u plamenu uprkos apelima policije, a zapaljene su kante za smeće, kontejneri, a ulicama su leteli molotovljevi kokteli i kamenice. Policija je odgovorila demonstrantima suzavcem, gumenim mecima i vodenim topovima , a uhapšeno je sedam osoba.
Neredi traju od nesreće u kojoj je poginuo sedamnaestogodišnji Marvin M. iz Demokratske Republike Kongo. On je u noći između subote i nedelje, vozeći ukradeni skuter i bežeći od policije, naleteo na ležećeg policajca, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid. Preminuo je na licu mesta.
Od 150 do 200 ljudi, neki sa fantomkama na licu, oko 22 časa u nedelju uveče postavili su barikade u četvrti Prelaz. Kao i prethodne večeri, zapalili su improvizovane barikade, više kontejnera i kanti za smeće.
Prve policijske patrole koje su stigle na lice mesta bile su zasute kamenicama, Molotovljevim koktelima i pirotehničkim sredstvima.
Suočena s agresivnošću izgrednika, policija je odmah uzvratila suzavcem i gumenim mecima.
Na teren je poslato i vatrogasno vozilo koje je koristilo vodeni top za rasterivanje demonstranata.
Oko 22:50 u četvrti Boveres/Praz-Sešo, grupa mladića zapalila je kontejnere i oštetila autobus kompanije Transports Lausannois (TL). Profesionalni vatrogasci intervenisali su pod policijskom zaštitom i gasili požare na više lokacija.
Gradske službe radile su tokom noći na uklanjanju otpada i čišćenju oštećenih ulica. Istražitelji pokušavaju da identifikuju počinioce.
Policija i lokalne vlasti ponovo su pozvale građane na smirenost i upozorile da dalje eskalacije mogu ugroziti bezbednost stanovništva i naneti veliku materijalnu štetu.
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)