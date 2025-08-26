Svet

HAOS NA NAJPOZNATIJEM FESTIVALU NA SVETU: Aerodrom u totalnom kolapsu - peščana oluja prekrila cele gradove (VIDEO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 11:17

FESTIVAL Burning Man u Nevadi ponovo se suočio sa ozbiljnim vremenskim izazovima, samo dve godine nakon što su obilne kiše pretvorile kultnu pustinju "Black Rock" u blatnjavo jezero. Ovog vikenda, jake peščane oluje i jaki vetrovi nakratko su paralizovali događaj, uzrokujući štetu na kampovima, probleme u saobraćaju i najmanje četiri lakše povrede.

ХАОС НА НАЈПОЗНАТИЈЕМ ФЕСТИВАЛУ НА СВЕТУ: Аеродром у тоталном колапсу - пешчана олуја прекрила целе градове (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@TheAgeOfGenZ

Festival Burning man je zvanično počeo u nedelju, ali već u subotu uveče snažna oluja opustošila je područje, prenosi "San Francisco Chronicle".

Nacionalna meteorološka služba (NVS) izdala je hitno upozorenje zbog "zida prašine" koji nosi udare vetra jače od 70 km/h.

Zid prašine okovao festival Burning man

U ponedeljak ujutru, situacija se donekle smirila, pa su ulazi i aerodrom ponovo otvoreni, ali čekanja na ulazu bila su između šest i osam sati. Organizatori su upozorili da vremenski uslovi ostaju nestabilni i da je novi talas padavina moguć u popodnevnim i večernjim satima.

Ovogodišnji problemi izazvali deža vi među posetiocima festivala. U septembru 2023. godine, festival je pogodila jaka kiša koja je izolovala desetine hiljada ljudi i pretvorila područje u blatnjavo jezero. Jedna osoba je tada izgubila život, a učesnici su čekali danima da budu evakuisani.

Aerodrom u kolapsu zbog peščane oluje

Snažna peščana oluja takođe je pogodila Feniks, uzrokujući potpuni kolaps aerodroma i ostavljajući grad zakopan u prašini. Letovi su otkazani, a deo krova zgrade aerodroma je otkinuo jak vetar. Struja je takođe nestala u nekim delovima zgrade. Meteorolozi upozoravaju da je ovo jedna od najintenzivnijih peščanih oluja koja je pogodila to područje poslednjih godina.

(Jutarnji)

