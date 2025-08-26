HAOS NA NAJPOZNATIJEM FESTIVALU NA SVETU: Aerodrom u totalnom kolapsu - peščana oluja prekrila cele gradove (VIDEO)

FESTIVAL Burning Man u Nevadi ponovo se suočio sa ozbiljnim vremenskim izazovima, samo dve godine nakon što su obilne kiše pretvorile kultnu pustinju "Black Rock" u blatnjavo jezero. Ovog vikenda, jake peščane oluje i jaki vetrovi nakratko su paralizovali događaj, uzrokujući štetu na kampovima, probleme u saobraćaju i najmanje četiri lakše povrede.

Festival Burning man je zvanično počeo u nedelju, ali već u subotu uveče snažna oluja opustošila je područje, prenosi "San Francisco Chronicle".

1. A powerful sandstorm hit the Burning Man Festival in Nevada with wind gusts up to 80 km/h.

2. Sand infiltrated tents, vehicles, and caused respiratory issues, requiring masks. pic.twitter.com/D9ODSrnl0M — Stepan Kungur (@stepankungur) August 26, 2025

Nacionalna meteorološka služba (NVS) izdala je hitno upozorenje zbog "zida prašine" koji nosi udare vetra jače od 70 km/h.

Burning Man 2025 shut down by 45 mph winds just two years after floods turned the desert into a mud pit.



At this point, the festival doesn’t need DJs or fire shows.



Nature is the headliner.pic.twitter.com/UcNXcGPR8i — The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) August 26, 2025

Zid prašine okovao festival Burning man

U ponedeljak ujutru, situacija se donekle smirila, pa su ulazi i aerodrom ponovo otvoreni, ali čekanja na ulazu bila su između šest i osam sati. Organizatori su upozorili da vremenski uslovi ostaju nestabilni i da je novi talas padavina moguć u popodnevnim i večernjim satima.

Thousands of vehicles are currently backed up en route to the Burning Man festival. 🚘🚘😱#burningmanfestival #BurningManTrafficpic.twitter.com/ELJ1cJvpsp — Rumora 📰 (@Rumo_ra) August 26, 2025

Ovogodišnji problemi izazvali deža vi među posetiocima festivala. U septembru 2023. godine, festival je pogodila jaka kiša koja je izolovala desetine hiljada ljudi i pretvorila područje u blatnjavo jezero. Jedna osoba je tada izgubila život, a učesnici su čekali danima da budu evakuisani.

Aerodrom u kolapsu zbog peščane oluje

Snažna peščana oluja takođe je pogodila Feniks, uzrokujući potpuni kolaps aerodroma i ostavljajući grad zakopan u prašini. Letovi su otkazani, a deo krova zgrade aerodroma je otkinuo jak vetar. Struja je takođe nestala u nekim delovima zgrade. Meteorolozi upozoravaju da je ovo jedna od najintenzivnijih peščanih oluja koja je pogodila to područje poslednjih godina.

❗️A sandstorm has paralyzed Phoenix Airport (USA)



The storm hit the city: flights were canceled, the airport building lost power, and part of the roof was torn off.



Phoenix literally drowned in dust — visibility is near zero, and the streets have disappeared in a dense haze. pic.twitter.com/CBJxcxiFVz — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025

