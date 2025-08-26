Svet

BESKUĆNIK JE ISKASAPIO NOŽEM U VOZU: Iskrvarila na smrt, otkriveni jezivi detalji iz života ubice (FOTO/VIDEO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 10:55

DVADESETTROGODIŠNjA Ukrajinka, koja je nedavno pobegla iz ratom razorene zemlje tražeći bezbedniji život u SAD, izbodena je nožem na smrt od strane beskućnika i kriminalca na železničkoj stanici u Severnoj Karolini prošle nedelje.

БЕСКУЋНИК ЈЕ ИСКАСАПИО НОЖЕМ У ВОЗУ: Искрварила на смрт, откривени језиви детаљи из живота убице (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Gofundme

Irina Zarucka je zadobila višestruke ubodne rane i preminula na stanici u Saut Endu, u gradu Šarlot, neposredno pre 22 časa u petak, saopštila je policijska uprava Šarlot-Meklenburg u subotu.

Zarucka je "nedavno stigla u Sjedinjene Države, tražeći sigurnost od rata i nadajući se novom početku".

- Tragično, njen život je prekinut prerano... Ovo je nenadoknadiv gubitak za njenu porodicu - navodi se na Gofundme stranici na kojoj se prikuplja novac za njenu porodicu..

Policija još uvek nije utvrdila da li se ubistvo dogodilo u vozu, na peronu ili u blizini.

Dekarlos Braun mlađi (34) identifikovan je kao osumnjičeni i prevezen u lokalnu bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život u petak uveče. On je uhapšen i optužen za ubistvo prvog stepena, saopštila je policija.

Braun je hapšen više puta od 2011. godine zbog krađe, oružane pljačke i pretnji.

On je beskućnik i odslužio je pet godina zatvora zbog oružane pljačke.

Foto: Charlotte Police

Braun je tokom posete policijskom psihologu rekao da veruje da mu je neko dao "veštački" materijal koji je kontrolisao kada jede, hoda i govori, navodi se u izjavi pod zakletvom koju su novine dobile.

- Braun je želeo da policajci istraže ovaj "veštački" materijal koji se nalazio u njegovom telu - navodilo se u izjavi do koje su došli novinari.

raun je tokom posete policijskom psihologu rekao da veruje da mu je neko dao "veštački" materijal koji je kontrolisao kada jede, hoda i govori, navodi se u izjavi pod zakletvom koju su novine dobile.

- Braun je želeo da policajci istraže ovaj "veštački" materijal koji se nalazio u njegovom telu - navodilo se u izjavi do koje su došli novinari.

Policajci su potom obavestili Brauna da ima zdravstvenih problema i da ne mogu više ništa da urade da mu pomognu.

Postao je uznemiren njihovom reakcijom i pozvao je 911. Uhapšen je nakon što je spustio slušalicu, objavio je list.

(NY Post)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 2

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAOS NA NAJPOZNATIJEM FESTIVALU NA SVETU: Aerodrom u totalnom kolapsu - peščana oluja prekrila cele gradove (VIDEO)
Svet

0 0

HAOS NA NAJPOZNATIJEM FESTIVALU NA SVETU: Aerodrom u totalnom kolapsu - peščana oluja prekrila cele gradove (VIDEO)

FESTIVAL Burning Man u Nevadi ponovo se suočio sa ozbiljnim vremenskim izazovima, samo dve godine nakon što su obilne kiše pretvorile kultnu pustinju "Black Rock" u blatnjavo jezero. Ovog vikenda, jake peščane oluje i jaki vetrovi nakratko su paralizovali događaj, uzrokujući štetu na kampovima, probleme u saobraćaju i najmanje četiri lakše povrede.

26. 08. 2025. u 11:17

Politika
Tenis
Fudbal
RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)