BESKUĆNIK JE ISKASAPIO NOŽEM U VOZU: Iskrvarila na smrt, otkriveni jezivi detalji iz života ubice (FOTO/VIDEO)
DVADESETTROGODIŠNjA Ukrajinka, koja je nedavno pobegla iz ratom razorene zemlje tražeći bezbedniji život u SAD, izbodena je nožem na smrt od strane beskućnika i kriminalca na železničkoj stanici u Severnoj Karolini prošle nedelje.
Irina Zarucka je zadobila višestruke ubodne rane i preminula na stanici u Saut Endu, u gradu Šarlot, neposredno pre 22 časa u petak, saopštila je policijska uprava Šarlot-Meklenburg u subotu.
Zarucka je "nedavno stigla u Sjedinjene Države, tražeći sigurnost od rata i nadajući se novom početku".
- Tragično, njen život je prekinut prerano... Ovo je nenadoknadiv gubitak za njenu porodicu - navodi se na Gofundme stranici na kojoj se prikuplja novac za njenu porodicu..
Policija još uvek nije utvrdila da li se ubistvo dogodilo u vozu, na peronu ili u blizini.
Dekarlos Braun mlađi (34) identifikovan je kao osumnjičeni i prevezen u lokalnu bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život u petak uveče. On je uhapšen i optužen za ubistvo prvog stepena, saopštila je policija.
Braun je hapšen više puta od 2011. godine zbog krađe, oružane pljačke i pretnji.
On je beskućnik i odslužio je pet godina zatvora zbog oružane pljačke.
Braun je tokom posete policijskom psihologu rekao da veruje da mu je neko dao "veštački" materijal koji je kontrolisao kada jede, hoda i govori, navodi se u izjavi pod zakletvom koju su novine dobile.
- Braun je želeo da policajci istraže ovaj "veštački" materijal koji se nalazio u njegovom telu - navodilo se u izjavi do koje su došli novinari.
Policajci su potom obavestili Brauna da ima zdravstvenih problema i da ne mogu više ništa da urade da mu pomognu.
Postao je uznemiren njihovom reakcijom i pozvao je 911. Uhapšen je nakon što je spustio slušalicu, objavio je list.
(NY Post)
