STRADANJE KOJE SVET NE VIDI: UN saopštio da je 11 Palestinaca umrlo od gladi u Pojasu Gaze za poslednja 24 sata
JOŠ 11 Palestinaca umrlo je od gladi u Pojasu Gaze za poslednja 24 sata, čime se ukupan broj preminulih od gladi od početka rata u palestinskoj enklavi povećao na 300, rekao je danas portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik.
Dižarik je rekao na brifingu za novinare da je oko 5.000 ljudi raseljeno iz severnog Pojasa Gaze u Deir al-Balah u centralnom delu i u Kan Junis na jugu enklave od 20. avgusta.
Prema njegovim rečima, oko 8.000 Palestinaca raseljeno je zapadno od grada Gaze, čime je ukupan broj novih raseljavanja od kraja primirja sredinom marta dostigao više od 800.000, preneo je Tajms of Izrael.
Dižarik tvrdi da izraelske vlasti nastavljaju da sprečavaju isporuku humanitarne pomoći širom Pojasa Gaze, kao i da su sprečile osam od 15 misija UN za transport pomoći za poslednja 24 sata.
- Štaviše, partneri UN su rekli da je nekoliko obrazovnih objekata, koji se takođe koriste kao skloništa, napadnuto prošle nedelje - naveo je Dižarik.
(Tanjug)
