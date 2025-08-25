Svet

NEKOLIKO STABALA PALO NA LJUDE: Među povređenima u velikom nevremenu i dete

25. 08. 2025. u 22:17

PET osoba, uključujući jedno dete, povređeno je kada je drveće palo zbog oluje u Toljatiju.

Jak vetar je oborio 24 stabla i oštetio 15 automobila.

Nekoliko stabala je palo na ljude, srećom, niko nije poginuo.

