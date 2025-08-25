PRIŽELJKUJU MIR NA DOBROBIT SVIH: Jevreji u rimskom Getu o sukobu na Bliskom istoku i mogućnosti da ih Tel Aviv pozove u rat

POSLE najave o mogućem pozivu izraelske vlade da se bore, Jevreji u Italijiu otkrili su lolaknim medijima prvi put šta misle o ratu, ali pod uslovom da im se ne pominje ime.

Foto: Piksabej

Od pre nekoliko dana, od invazije na Gazu, kažu, „stvar se iskomplikovala“, jer Tel Aviv razmišlja da pozove rezerviste izraelskih snaga koji žive u inostranstvu. Vlada zabrinutost među Jevrejima kojih je, inače, sa izraelskim državljanstvom oko devet miliona u svetu.

Veze rimskih Jevreja istorijski su jake sa Tel Avivom iako se ne zna koliko ih tačno ima dvojno državljanstvo. Osećanja su pomešana.

- Ja sam rođen u Izraelu, i moja deca imaju izraelsko državljanstvo, ja sam spreman, jer Hamas hoće da izbriše naš narod, kategoričan je vlasnik restorana u rimskom kvartu Geto.

On opisuje da su misli tmurne, otišla je bezbrižnost zajedno sa 1.200 izraelskih žrtava od 7. oktobra 2023“. Govori o akcijama Hamasa, ali i bombama Netanijahua na Pojas Gaze „koje su pokosile 60.000 Palestinaca većinom civila“.

-Naoružajmo se i polazimo! Uzvikuje grupa mladih, koji nemju ni 18 godina, mada oni ne mogu da pođu, jer su ortodoksni Jevreji i izraelska Vlada ih je isključila iz služenja vojnog roka.

Ne nedostaju i kritike da je „to rat koji traje dugo“. U baru mladić u tridesetim godinam, sa kpahom na glavi, komentariše:

-Ja na frontu? Da su me zvali 8. oktobra ja bih im rekao da, naravno. Danas je, međutim, drugačije. Pokazani su mišići, sada je potreban mozak. Borimo se protiv Hamasa. Ali, šta je Hamas danas? Iran? Pogođen. Katar? Postaje nezainteresovan. Ostale arapske zemlje? Poštuju Avramova načela. Hamas, to je ono malo šefova što je ostalo u Gazi? Jevreji u svetu, danas, ako će da daju svoj doprinos, treba da rade ono u čemu su najbolji, da razmisle. Vlada ih hoće na front? Logično, Izrael hoće da vrati u otadžbinu sve Jevreje sveta. To je strategija. Ono što, međutim, danas treba slediti jeste mir. Na dobrobit svih, poručuje i pozdravlja sa „šalom“ i „salam“.

Neki zaključuju da je Hamas bolji u komunikaciji, pominju lažne vesti, a i ističu da je „rat poraz za svakoga“:

-Palestinci su žrtve Hamasa koji ih koriste kao štit. Treba da radimo na tome da imamo dve države, bez Hamasa, ali sa izraelskim oslobođenim taocima, zaključuje jedan od jevrejskih sagovornika u Rimu.

Sve je teža diskreditacija jevrejske zajednice. U Italiji su u 2024. zabeležena 874 antisemitska incidenta. U njoj živi oko 30.000 Jevreja, a u Rimu 13.000. Rimski Geto je jedan od najstarijih na svetu, od 1555. godine. Samo je u Veneciji stariji, postoji od 1516. godine.