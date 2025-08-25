TRAMP: Želim da se sastanem sa Kim DŽong Unom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bi želeo da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom „ove, možda sledeće godine“.

Foto: Profimedia

- Ali bih voleo da se sastanem sa njim ove godine - rekao je Tramp kada su ga novinari u Beloj kući pitali da li bi njegov sastanak sa Kim Džong Unom mogao da se održi sledeće godine.

Ranije je objavljeno da je Kim Džong Un posmatrao testiranje tehničkih karakteristika dve nove modifikacije protivvazdušnih raketa.