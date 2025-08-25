PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp počeće normalizaciju odnosa sa Rusijom nevezano za rešavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je američki politički komentator i radio voditelj Stiv Gil.

-Nažalost, Evropa, vođena zahtevima predsednika Vladimira Zelenskog, izgleda da nije u stanju da postigne bilo kakve ustupke od Ukrajine. Zelenski nastavlja da insistira na zahtevima koji su zapravo izazvali sukob, uključujući Krim i Donbas, pristupanje Ukrajine NATO-u i raspoređivanje stranih snaga u Ukrajini blizu ruskih granica, ocenio je Gil, koji je bio direktor međuvladinih poslova za američkog trgovinskog pregovarača u administracijama bivših lidera SAD Džordža Buša Starijeg i Bila Klintona.

Prema njegovim rečima, „sve ove tačke su bile i ostaju crvene linije za Rusiju“, a odbijanje Zelenskog da napravi ustupke dovešće do „još većih gubitaka Kijeva na bojnom polju“.

Američki stručnjak sugeriše da bi „Tramp mogao da „opere ruke od toga“, napustivši ono što on naziva „Bajdenovim ratom“, i ostavi Ukrajinu i evropske lidere sami sebi“.

-U tom slučaju, Tramp bi mogao da obnovi pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o (obnavljanju) poslovnih i diplomatskih odnosa, skidajući pitanje Ukrajine sa dnevnog reda. U ovom trenutku, predviđam da je to najverovatniji put. Malo je verovatno da će Tramp moći da natera Zelenskog da realistično pristupi pregovorima, zaključio je Gil.

Prethodno, Tramp je izjavio da će sudbina pregovora o Ukrajini biti jasna u naredne dve nedelje.

On je rekao i da će odlučiti o daljim potezima kada vidi da li je moguće rešiti ukrajinsku krizu.

