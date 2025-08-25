DIPLOMATSKI GAF: Švedski zvaničnik zaboravio dokumenta o članstvu u NATO-u u toaletu aerodroma
ŠVEDSKI zvaničnik ostavio je dokumenta vezana za pristupanje te zemlje Severnoatlantskoj alijansi (NATO) na aerodromu Stokholm-Arlanda 2022. godine, nakon posete premijera Ulfa Kristersona Turskoj, objavio je danas Dagens Niheter.
Izvor je za taj list rekao da je zvaničnik sam obavestio službu bezbednosti da je zaboravio fasciklu, u kojoj su se nalazili materijali o pregovorima sa Turskom o pitanju ulaska Švedske u NATO.
Incident se dogodio u novembru 2022. godine, a fascikla je sadržala kopije dokumentacije švedskog premijera Ulfa Kristersona, koju je sa sobom nosio na putovanju u Tursku.
Švedska vlada je potvrdila da je fascikla bila zaboravljena u toaletu i da ju je pronašlo osoblje aerodroma, uz procenu da ona nije sadržala poverljive informacije.
-Stoga nije izvršena procena štete i incident nije prijavljen Službi bezbednosti, navodi se u pisanom saopštenju vladinog portparola.
List navodi da je proces pristupanja Švedske NATO-u pratio visok stepen tajnosti, i da su pregovori vođeni u ograničenom krugu ljudi.
(Tanjug)
