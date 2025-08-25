IZRAEL UDARA BEZ MILOSTI Masovni napadi na Sanu: Lov na lidere Huta i infrastrukturu podržanu iz Irana! (VIDEO)
IZRAEL je u subotu izveo najsnažnije vazdušne udare do sada na San u, prestonicu Jemena koju kontroliše pokret „Ansar Alah“, poznatiji kao Huti.
Prema navodima izraelskih odbrambenih snaga (IDF), mete su bile vojne i energetske tačke od strateškog značaja, uključujući bivši predsednički kompleks, sada pretvoren u komandni centar, kao i skladišta raketa i goriva, te dve ključne elektrane — „Haziz“ i „Asar“.
Iz Tel Aviva poručuju da su udari direktan odgovor na nedavne napade Huta, među kojima su balističke rakete i dronovi usmereni ka izraelskoj teritoriji i brodovima u Crvenom moru. Zvaničnici naglašavaju da će operacije biti nastavljene, jer, kako stoji u saopštenju vojske, „Izrael neće tolerisati pretnje terorističkog režima Huta, koji deluje uz podršku Irana“.
CILj: VRH KOMANDNE STRUKTURE HUTA
Prema vojnim analitičarima, dnevno vreme izvođenja udara, što nije uobičajena praksa, jasno pokazuje da je primarni cilj bio eliminacija vrhovnog rukovodstva pokreta „Ansar Alah“. Izraelski vojni izvori tvrde da su izviđački podaci ukazivali na prisustvo visokih komandanata Huta u kompleksu u San i. Iako potvrde o eliminaciji lidera još nema, intenzitet napada i preciznost udarnih tačaka upućuju na operaciju visokog prioriteta.
Sa jemenske strane, televizija „Al-Masirah“, povezana sa Hutima, izvestila je o „agresiji protiv Jemena“, potvrdivši pogođene lokacije, ali ne i gubitke u vrhu pokreta. Stanovnici Sane govore o „neviđenom intenzitetu eksplozija“ i dimnim stubovima koji su satima prekrivali nebo iznad grada.
TEŠKA PORUKA IRANU I NjEGOVIM SAVEZNICIMA
Ovi napadi su i jasna geopolitička poruka Iranu, glavnom saveznika Huta u regionu. Izraelski vojni vrh, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, ministra odbrane Israela Kaca i načelnika Generalštaba Ejala Zamira, pratio je operaciju iz komandnog centra izraelskih vazduhoplovnih snaga. Zvanični snimci iz komandne sale pokazuju ozbiljan ton izraelskog vrha, nagoveštavajući da će dalje operacije biti šireg obima, uključujući ciljane napade na logističke rute i skladišta oružja Huta širom Jemena.
Izrael, zajedno sa saveznicima u regionu, nastoji da neutralizuje pretnje koje ugrožavaju komercijalnu i vojnu navigaciju u Crvenom moru i Adenskom zalivu, ključnim globalnim trgovačkim pravcima. U poslednjim mesecima, Huti su sprovodili napade na civilne i vojne brodove, koristeći dronove i krstareće rakete, što je izazvalo zabrinutost i među zapadnim silama i među arapskim državama.
SANA POD VATROM: STANjE NA TERENU
Prvi izveštaji iz Sane potvrđuju da su najmanje četiri velike lokacije pogođene, uključujući komandni kompleks, energetska postrojenja i skladišta oružja. Iako precizne informacije o žrtvama nisu dostupne, lokalni mediji govore o „desetinama ranjenih i nepoznatom broju poginulih“. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju potpuno razorene zgrade i vatrene buktinje koje su satima gorele nakon napada.
Međunarodne humanitarne organizacije izrazile su zabrinutost zbog potencijalnog prekida snabdevanja električnom energijom i gorivom u delovima grada, što bi moglo ugroziti funkcionisanje bolnica i drugih vitalnih objekata. Ipak, izraelski zvaničnici tvrde da su mete pažljivo birane kako bi se izbegle civilne žrtve i fokusirale samo na vojne i logističke kapacitete Huta.
ODGOVOR HUTA I OBEĆANjE „OSVETE“
Uprkos teškim gubicima, rukovodstvo Huta poručuje da će nastaviti svoje operacije protiv Izraela i njegovih saveznika. Portparol pokreta izjavio je da su izraelski udari „očajnički potez“ i da će „otpor biti nastavljen sve dok se ne oslobodi Palestina“. Prema njihovim tvrdnjama, serija novih napada dronovima već je planirana, uključujući i ciljeve u Crvenom moru.
Ovaj odgovor ukazuje na to da će spirala nasilja u regionu nastaviti da se širi, s obzirom na to da i Tel Aviv i Teheran čvrsto stoje iza svojih strategija i saveznika.
KONTEKST SUKOBA: CRVENO MORE I GLOBALNA TRGOVINA
Huti, koji kontrolišu značajan deo severnog Jemena, poslednjih godina su pojačali napade na međunarodne trgovačke brodove u Crvenom moru. To područje je ključni koridor za globalnu trgovinu, naročito za transport nafte i gasa. Napadi su izazvali povećane troškove osiguranja i preusmeravanje pojedinih ruta, što je dodatno destabilizovalo energetska tržišta.
Izrael, u saradnji sa Sjedinjenim Državama i evropskim partnerima, već neko vreme sprovodi koordinisane vojne operacije kako bi neutralisao pretnje Huta i obezbedio slobodan protok trgovine. Ova poslednja serija udara, međutim, pokazuje da Tel Aviv prelazi na agresivniju strategiju, ciljajući ne samo taktičke platforme, već i stratešku infrastrukturu koja omogućava delovanje Huta.
PORAST NAPETOSTI I MOGUĆNOST ESKALACIJE
Analitičari upozoravaju da bi trenutna dinamika mogla da dovede do šireg regionalnog sukoba. Svaki novi izraelski udar, posebno ako rezultira gubicima među rukovodstvom Huta, može izazvati odgovor ne samo iz Jemena, već i od drugih proiranskih grupa na Bliskom istoku. Tel Aviv, međutim, naglašava da „nema alternative vojnom pritisku dok se napadi na izraelske ciljeve ne zaustave“.
GEOPOLITIČKA PORUKA REGIONU
Ovi napadi nisu samo vojna operacija, već i strateška demonstracija moći. Izrael pokazuje da je spreman da projektuje silu duboko u arapski svet, šaljući jasnu poruku kako Teheranu, tako i ostalim akterima u regionu. Za saveznike, posebno u zalivskim državama koje se oslanjaju na stabilnost Crvenog mora, ovo je signal da Tel Aviv ima kapacitet da zaštiti ključne rute i interese.
Masovni udari na San u označavaju novu fazu sukoba između Izraela i Huta, gde Tel Aviv prelazi sa defanzivnih odgovora na proaktivnu, strateški vođenu kampanju. Pored taktičkih ciljeva, poruka je jasna: Izrael neće dozvoliti da proiranske milicije diktiraju bezbednosnu situaciju u regionu. Kako se situacija razvija, očigledno je da će naredne nedelje biti ključne za određivanje da li će ovaj sukob ostati ograničen ili prerasti u širu regionalnu krizu.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
Preporučujemo
HUTI ISPALILI BALISTIČKU RAKETU KA IZRAELU: Meta aerodrom Ben Gurion
17. 08. 2025. u 20:45
DžIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce
14. 08. 2025. u 22:22
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)