IZRAEL UDARA BEZ MILOSTI Masovni napadi na Sanu: Lov na lidere Huta i infrastrukturu podržanu iz Irana! (VIDEO)

IZRAEL je u subotu izveo najsnažnije vazdušne udare do sada na San u, prestonicu Jemena koju kontroliše pokret „Ansar Alah“, poznatiji kao Huti.

Foto USAF/Vojska SAD

Prema navodima izraelskih odbrambenih snaga (IDF), mete su bile vojne i energetske tačke od strateškog značaja, uključujući bivši predsednički kompleks, sada pretvoren u komandni centar, kao i skladišta raketa i goriva, te dve ključne elektrane — „Haziz“ i „Asar“.

Iz Tel Aviva poručuju da su udari direktan odgovor na nedavne napade Huta, među kojima su balističke rakete i dronovi usmereni ka izraelskoj teritoriji i brodovima u Crvenom moru. Zvaničnici naglašavaju da će operacije biti nastavljene, jer, kako stoji u saopštenju vojske, „Izrael neće tolerisati pretnje terorističkog režima Huta, koji deluje uz podršku Irana“.

CILj: VRH KOMANDNE STRUKTURE HUTA

Prema vojnim analitičarima, dnevno vreme izvođenja udara, što nije uobičajena praksa, jasno pokazuje da je primarni cilj bio eliminacija vrhovnog rukovodstva pokreta „Ansar Alah“. Izraelski vojni izvori tvrde da su izviđački podaci ukazivali na prisustvo visokih komandanata Huta u kompleksu u San i. Iako potvrde o eliminaciji lidera još nema, intenzitet napada i preciznost udarnih tačaka upućuju na operaciju visokog prioriteta.

Sa jemenske strane, televizija „Al-Masirah“, povezana sa Hutima, izvestila je o „agresiji protiv Jemena“, potvrdivši pogođene lokacije, ali ne i gubitke u vrhu pokreta. Stanovnici Sane govore o „neviđenom intenzitetu eksplozija“ i dimnim stubovima koji su satima prekrivali nebo iznad grada.

As a Yemeni, I am happy to see Israel bombing the Houthis.



Israel bombing the terrorist fascist militias that have suffocated, starved, and oppressed my friends and family for over a decade is a good thing.



Thank you, Israel.



pic.twitter.com/JjTU1sdtom — Luai Ahmed (@JustLuai) August 24, 2025

TEŠKA PORUKA IRANU I NjEGOVIM SAVEZNICIMA

Ovi napadi su i jasna geopolitička poruka Iranu, glavnom saveznika Huta u regionu. Izraelski vojni vrh, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, ministra odbrane Israela Kaca i načelnika Generalštaba Ejala Zamira, pratio je operaciju iz komandnog centra izraelskih vazduhoplovnih snaga. Zvanični snimci iz komandne sale pokazuju ozbiljan ton izraelskog vrha, nagoveštavajući da će dalje operacije biti šireg obima, uključujući ciljane napade na logističke rute i skladišta oružja Huta širom Jemena.

Izrael, zajedno sa saveznicima u regionu, nastoji da neutralizuje pretnje koje ugrožavaju komercijalnu i vojnu navigaciju u Crvenom moru i Adenskom zalivu, ključnim globalnim trgovačkim pravcima. U poslednjim mesecima, Huti su sprovodili napade na civilne i vojne brodove, koristeći dronove i krstareće rakete, što je izazvalo zabrinutost i među zapadnim silama i među arapskim državama.

SANA POD VATROM: STANjE NA TERENU

Prvi izveštaji iz Sane potvrđuju da su najmanje četiri velike lokacije pogođene, uključujući komandni kompleks, energetska postrojenja i skladišta oružja. Iako precizne informacije o žrtvama nisu dostupne, lokalni mediji govore o „desetinama ranjenih i nepoznatom broju poginulih“. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju potpuno razorene zgrade i vatrene buktinje koje su satima gorele nakon napada.

Međunarodne humanitarne organizacije izrazile su zabrinutost zbog potencijalnog prekida snabdevanja električnom energijom i gorivom u delovima grada, što bi moglo ugroziti funkcionisanje bolnica i drugih vitalnih objekata. Ipak, izraelski zvaničnici tvrde da su mete pažljivo birane kako bi se izbegle civilne žrtve i fokusirale samo na vojne i logističke kapacitete Huta.

In the past hour, the Israeli Air Force carried out airstrikes against Houthi targets in Sanaa, Yemen.

---

It seems like Houthis' attack against Israel on Friday - which used a missile carrying multiple warheads - elicited Israel to respond harshly. pic.twitter.com/KCltnFmqCm — Joe Truzman (@JoeTruzman) August 24, 2025

ODGOVOR HUTA I OBEĆANjE „OSVETE“

Uprkos teškim gubicima, rukovodstvo Huta poručuje da će nastaviti svoje operacije protiv Izraela i njegovih saveznika. Portparol pokreta izjavio je da su izraelski udari „očajnički potez“ i da će „otpor biti nastavljen sve dok se ne oslobodi Palestina“. Prema njihovim tvrdnjama, serija novih napada dronovima već je planirana, uključujući i ciljeve u Crvenom moru.

Ovaj odgovor ukazuje na to da će spirala nasilja u regionu nastaviti da se širi, s obzirom na to da i Tel Aviv i Teheran čvrsto stoje iza svojih strategija i saveznika.

KONTEKST SUKOBA: CRVENO MORE I GLOBALNA TRGOVINA

Huti, koji kontrolišu značajan deo severnog Jemena, poslednjih godina su pojačali napade na međunarodne trgovačke brodove u Crvenom moru. To područje je ključni koridor za globalnu trgovinu, naročito za transport nafte i gasa. Napadi su izazvali povećane troškove osiguranja i preusmeravanje pojedinih ruta, što je dodatno destabilizovalo energetska tržišta.

Izrael, u saradnji sa Sjedinjenim Državama i evropskim partnerima, već neko vreme sprovodi koordinisane vojne operacije kako bi neutralisao pretnje Huta i obezbedio slobodan protok trgovine. Ova poslednja serija udara, međutim, pokazuje da Tel Aviv prelazi na agresivniju strategiju, ciljajući ne samo taktičke platforme, već i stratešku infrastrukturu koja omogućava delovanje Huta.

Foto: Shutterstock

PORAST NAPETOSTI I MOGUĆNOST ESKALACIJE

Analitičari upozoravaju da bi trenutna dinamika mogla da dovede do šireg regionalnog sukoba. Svaki novi izraelski udar, posebno ako rezultira gubicima među rukovodstvom Huta, može izazvati odgovor ne samo iz Jemena, već i od drugih proiranskih grupa na Bliskom istoku. Tel Aviv, međutim, naglašava da „nema alternative vojnom pritisku dok se napadi na izraelske ciljeve ne zaustave“.

GEOPOLITIČKA PORUKA REGIONU

Ovi napadi nisu samo vojna operacija, već i strateška demonstracija moći. Izrael pokazuje da je spreman da projektuje silu duboko u arapski svet, šaljući jasnu poruku kako Teheranu, tako i ostalim akterima u regionu. Za saveznike, posebno u zalivskim državama koje se oslanjaju na stabilnost Crvenog mora, ovo je signal da Tel Aviv ima kapacitet da zaštiti ključne rute i interese.

Masovni udari na San u označavaju novu fazu sukoba između Izraela i Huta, gde Tel Aviv prelazi sa defanzivnih odgovora na proaktivnu, strateški vođenu kampanju. Pored taktičkih ciljeva, poruka je jasna: Izrael neće dozvoliti da proiranske milicije diktiraju bezbednosnu situaciju u regionu. Kako se situacija razvija, očigledno je da će naredne nedelje biti ključne za određivanje da li će ovaj sukob ostati ograničen ili prerasti u širu regionalnu krizu.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori