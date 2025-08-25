I "NJUJORK TAJMS" O TOMPSONU: Pozdrav gori od nacističkog za novu generaciju ustaša

BRUTALNOST ustaškog režima bila je toliko ekstremna da je najviši vojni zapovednik nacista u Hrvatskoj rekao da su „pobesnili", piše američki dnevnik

-Postoji nova generacija obožavatelja za pevača poznatog kao Tompson, koji koristi pozdrav i nacionalističku retoriku kako bi se predstavio kao čuvar hrvatske baštine, piše jedna od najuglednijih novina u svetu „Njujork Tajms“, u tekstu pod naslovom -Pevačev pozdrav iz fašističkog doba evocira krvavo vreme u Hrvatskoj. Tekst je objavljen na naslovnoj strani internetskog izdanja, a konstatuje se da su ustaše koji su koristili „Za dom spremni“ bili suroviji i od nacista.

-Mnogi Perkovićevi obožavatelji nosili su crne beretke i majice koje su podsećale na paravojne uniforme ustaša, fašističke skupine koja je vodila Nezavisnu Državu Hrvatsku, marionetsku državu Nemačke formiranu tokom Drugog svetskog rata. Neke majice bile su ukrašene rečima ustaškog ratnog pozdrava“, piše list nakon Tompsonovih koncerta u Zagrebu i Sinju. „Brutalnost ustaškog režima bila je toliko ekstremna da je najviši vojni zapovednik nacista u Hrvatskoj rekao da su „pobesnili“, dok je svedočio scenama masovnih ubistava, silovanja i mučenja. Istoričari procenjuju da su ustaše ubile stotine hiljada civila, uglavnom Srba, kao i Jevreja, Romea i političkih protivnika“.

Podseća se da je nakon Tompsonovg koncerta u Zagrebu Evropska komisija dala izjavu u kojoj se osuđuje fašizam „koji nas podseća na najmračnija razdoblja evropske istorije“, a da je i Aleksandar Vučić osudio koncert zbog reklamiranja nacističkih vrednosti.

-Čini se da su se mnogi Perkovićevi obožavatelji uhvatili idealizivane vizije Hrvatske koju on izražava u svojim pesmama kao protivtežnju tinjajućem nezadovoljstvu koje je uobičajeno u zemlji, posebno među mladima, konstatuje „Njujork Tajms“.

U tekstu se navodi da mnogi mladi napuštaju Hrvatsku u velikom broju od vremena kada se zemlja pridružila Evropskoj uniji. Od 2011. do 2021. broj stanovnika je pao za 10 odsto jer su ljudi tražili veće plate negde drugde, bežeći iz zemlje koju mnogi smatraju politički disfunkcionalnom i korumpiranom.

-Nakon što se fašistička država raspala i njena teritorija postala (ponovo) deo Jugoslavije, svi simboli, slogani i pesme iz ustaškog doba bili su zabranjeni. Prekršioci su se suočili s hapšenjem ili zatvorom. Mnogi Hrvati, uključujući Perkovića, smatraju da su ta ograničenja takođe služila "potiskivanju njihovog identiteta“, navodi američki dnevni list i citira Tompsona „napadali su nas, progonili, a drugi su nam pokušavali nametnuti nešto što nismo“.

-I vodeći hrvatski političari iskoristili su Tompsonovu popularnost. Premijer Andrej Plenković i njegova deca fotografisani su sa Perkovićem pre zagrebačkog koncerta. Ministar odbrane Ivan Anušić priznao je da je sudelovao u ratnom pozdravu na istom koncertu“, piše „Njujork Tajms“ i navodi da Tomson obično počinje koncert sa pesmom „Bojna Čavoglave“ i ustaškim ratnim pozdravom. „Ovo je sloboda“, rekao je Tomson sa pozornice u Sinju o kontroverzi. „Sloboda u kojoj možemo izraziti svoje stavove i misli. Sloboda za koju su naši branitelji ginuli. Oni koji žive u našoj domovini moraju poštovati hrvatske branitelje i njihove simbole“.

Podseća se da je Hrvatska ovo leto “proslavila 30. Godišnicu Oluje”, a “Njujork Tajms” piše da “Hrvati doživljavaju tu operaciju kao demonstraciju svoje vojne domišljatosti i hrabrosti, ali je grupe za ljudska prava i Srbija smatraju činom etničkog čišćenja“. Citira se i ratni veteran koji je u Sinju rekao „mi smo kao ježevi. Pogledajte nas u lice i rastopićete se, ali napadnite nas i otkrit ćete da imamo oštre bodlje“.