OBNOVA odnosa između Rusije i Evrope moguća je nakon rešavanja sukoba u Ukrajini, ali ti odnosi više neće biti kao ranije, izjavio je predsednik Finske Aleksandar Stub.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Obnova odnosa između Rusije i ostatka Evrope u nekom obliku biće moguća tek nakon postizanja pravednog i trajnog mira u Ukrajini - rekao je on nastupajući na otvaranju Parlamentarne konferencije Baltičkog mora u Marijehamnu, na Alandskim ostrvima.



- Novi odnosi će se znatno razlikovati od onih koji su postojali pre početka (Specijalne vojne operacije u Ukrajini). Ne možemo vratiti tok istorije unazad - smatra Stub.

Predsednik Finske više puta je navodio da postoje izgledi za obnovu odnosa sa Rusijom nakon okončanja Specijalne vojne operacije. U aprilu 2025. godine, na konferenciji za novinare u Londonu, on je istakao da Helsinki mora da se „moralno pripremi“ za obnavljanje veza sa Moskvom, a takođe je tvrdio da su evropski lideri već počeli da razgovaraju o mogućnosti uspostavljanja kontakata sa predsednikom Rusije, Vladimirom Putinom.

Podsetimo, odnosi dve zemlje pogoršali su se poslednjih godina, posebno nakon pristupanja Finske NATO-u što je u Moskvi ocenjeno kao besmisleni korak sa aspekta osiguravanja sopstvenih nacionalnih interesa.

Pored toga, finske vlasti su zatvorile granicu sa Rusijom pod izgovorom da Rusija navodno šalje na granicu one koji traže azil. Moskva je to više puta demantovala, ukazujući na dvostruke standarde Zapada.

Ambasador Rusije u Helsinkiju Pavle Kuznjecov smatra da su odnosi Rusije i Finske uništeni i da je politika Helsinkija dovela do katastrofalnog pada saradnje na bilateralnom nivou.

Prema njegovim rečima, takve „gvozdene zavese“ između Rusije i Finske nikada nije bilo, čak ni za vreme Drugog svetskog rata.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2



