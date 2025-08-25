(UZNEMIRUJUĆE) BOMBA DIREKTNO POGODILA BOLNICU U GAZI: Kamere zabeležile jeziv udar granate na lekare koji su vadili ljude iz ruševina

BROJ poginulih u izraelskom napadu na bolnicu Naser porastao je na najmanje 15, saopštili su zvaničnici Ministarstva zdravlja kojim upravlja Hamas. Prvobitni izveštaji govorili su da je poginulo osam osoba.

Među mrtvima je, prema navodima, i više novinara, uključujući i jednog reportera Al Džazire.

🚨Civil defense teams were targeted by an Israeli airstrike during a live broadcast on Al-Ghad TV, the attack was the second on Nasser Hospital, killing journalist , Reuters photographer Hossam Al-Masry and others. pic.twitter.com/uy8Dk2PEAq — Inés El-Hajj|Stories from Palestine 🇵🇸 (@InesElhajj) August 25, 2025

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Ministarstvo je navelo da su izvedena dva napada.

An Israeli strike targeted a floor in Naser hospital in Khan Younes, according to reports in Gaza. Two people killedpic.twitter.com/UMGnPCivvD — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) August 25, 2025

Kako je ranije, u 9 sati, saopšteno, prvi napad pogodio je četvrti sprat bolnice, dok se drugi dogodio u trenutku kada su ekipe hitne pomoći pokušavale da izvuku ranjene i mrtve.

Al Džazira potvrdila smrt svog novinara u izraelskom napadu

Al Džazira je potvrdila da je jedan od njenih reportera poginuo u izraelskom napadu na bolnicu Naser.

U saopštenju objavljenom na Instagramu, redakcija je navela da je njihov kamerman Mohamed Salameh ubijen. Al Džazira je takođe izvestila da su u napadu poginula najmanje tri novinara.

4 Journalists were killed by Israeli airstrikes at Nasser hospital in KhanYounis city south of the Gaza Strip.

The journalists:

🔴Husam Al-Masri.

🔴Muhammad Salamah.

🔴Mariam Abu Daqah.

🔴Muath Abu Taha. pic.twitter.com/D5poxzBZgb — Ahmed Shameya (@ahmedshameya995) August 25, 2025

Palestinski zdravstveni zvaničnici iz Ministarstva kojim upravlja Hamas rekli su da su među poginulima i drugi novinari.

Zvaničnici su dodali da je jedan od nastradalih radio za novinsku agenciju Rojters.

"Ekstremni varvarizam": Lekar koji je radio u bolnici Naser govorio za "Skaj njuz" posle napada

Britanski konsultant-hirurg koji je ovog leta radio u bolnici Naser govorio je za "Skaj njuz" posle jutrošnjeg izraelskog napada na tu ustanovu.

Profesor Nik Mejnard, konsultant-hirurg koji je boravio u bolnici Naser tokom leta, rekao je da je jutrošnji napad bio "ekstremni varvarizam".

The martyrdom of journalists as a result of the Israeli occupation bombing the Nasser HOSPITAL - Gaza



Total number of journalists killed since October 7 has risen to 244 pic.twitter.com/csmoMrxGlY — Allan Brady (@AlbroAllan) August 25, 2025

Razgovarajući sa novinarkom Leom Boleto, izjavio je da je ovo bio "tipičan dvostruki udar koji Izraelci često koriste".

Reč je o tzv. "double-tap" napadu, u kojem se jedno mesto gađa, a zatim nedugo potom ponovo, često u trenutku kada ekipe hitne pomoći stižu da reaguju.

Reports from Gaza: The IDF killed 14 Gazans in an targeted attack on a terrorist cell hiding in a hospital in Khan Yunis, including three "Hamas journalists". Grafic. Footage of the elimination



Israel says it will continue to destroy Hamas till all our hostages are released and pic.twitter.com/PvYQNrRsM4 — IdostandwithIsrael🇮🇱 Israel news (@idostandwithIL) August 25, 2025

- Radio sam u tim bolnicama, kada bolnice počnu da bombarduju, moraš da se skoncentrišeš na svoj posao. Tamo si iz samo jednog razloga, da pomogneš ljudima - rekao je on.

