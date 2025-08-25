(UZNEMIRUJUĆE) BOMBA DIREKTNO POGODILA BOLNICU U GAZI: Kamere zabeležile jeziv udar granate na lekare koji su vadili ljude iz ruševina
BROJ poginulih u izraelskom napadu na bolnicu Naser porastao je na najmanje 15, saopštili su zvaničnici Ministarstva zdravlja kojim upravlja Hamas. Prvobitni izveštaji govorili su da je poginulo osam osoba.
Među mrtvima je, prema navodima, i više novinara, uključujući i jednog reportera Al Džazire.
U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Ministarstvo je navelo da su izvedena dva napada.
Kako je ranije, u 9 sati, saopšteno, prvi napad pogodio je četvrti sprat bolnice, dok se drugi dogodio u trenutku kada su ekipe hitne pomoći pokušavale da izvuku ranjene i mrtve.
Al Džazira potvrdila smrt svog novinara u izraelskom napadu
Al Džazira je potvrdila da je jedan od njenih reportera poginuo u izraelskom napadu na bolnicu Naser.
U saopštenju objavljenom na Instagramu, redakcija je navela da je njihov kamerman Mohamed Salameh ubijen. Al Džazira je takođe izvestila da su u napadu poginula najmanje tri novinara.
Palestinski zdravstveni zvaničnici iz Ministarstva kojim upravlja Hamas rekli su da su među poginulima i drugi novinari.
Zvaničnici su dodali da je jedan od nastradalih radio za novinsku agenciju Rojters.
"Ekstremni varvarizam": Lekar koji je radio u bolnici Naser govorio za "Skaj njuz" posle napada
Britanski konsultant-hirurg koji je ovog leta radio u bolnici Naser govorio je za "Skaj njuz" posle jutrošnjeg izraelskog napada na tu ustanovu.
Profesor Nik Mejnard, konsultant-hirurg koji je boravio u bolnici Naser tokom leta, rekao je da je jutrošnji napad bio "ekstremni varvarizam".
Razgovarajući sa novinarkom Leom Boleto, izjavio je da je ovo bio "tipičan dvostruki udar koji Izraelci često koriste".
Reč je o tzv. "double-tap" napadu, u kojem se jedno mesto gađa, a zatim nedugo potom ponovo, često u trenutku kada ekipe hitne pomoći stižu da reaguju.
- Radio sam u tim bolnicama, kada bolnice počnu da bombarduju, moraš da se skoncentrišeš na svoj posao. Tamo si iz samo jednog razloga, da pomogneš ljudima - rekao je on.
(Skaj njuz)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
IDF: Raketa Huta raspala se u vazduhu, na nekoliko lokacija u Izraelu pali fragmenti
22. 08. 2025. u 23:33
"IZVEŠTAJ O GLADI JE POTPUNA LAŽ": Netanjahu odbacio procenu Globalnog monitora za glad
22. 08. 2025. u 17:51
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)