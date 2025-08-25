U IKONI PRONAĐENA BOMBA: Rusi sprečili teroristički napad na Krimu
PRIPADNICI federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) priveli su stanovnicu Volgogradske oblasti koja je u zgradu Uprave FSB-a za Krim i Sevastopolj unela jaku eksplozivnu napravu ugrađenu u ikonu.
„U Republici Krim sprečen je teroristički akt koji je planirala Služba bezbednosti Ukrajine protiv pripadnika FSB Rusije. Privedena je 54-godišnja državljanka Rusije, stanovnica Volgogradske oblasti. Da bi vratila novac ukraden preko telefonske prevare, ona je obmanom uvučena u terorističku aktivnost od strane ukrajinskih specijalnih službi koristeći mesindžer Telegram“, navodi se u saopštenju FSB.
Po nalogu ukrajinskog pokrovitelja, ona je otišla na Krim, gde je od kurira preuzela pravoslavnu ikonu u koju je bila ugrađena eksplozivna naprava domaće izrade i donela je do kontrolnog punkta zgrade Federalne službe bezbednosti za Republiku Krim i Sevastopolj. Tokom pregleda, u ikoni je pronađena i deaktivirana visokoeksplozivna improvizovana naprava kapaciteta 1 kilogram u TNT ekvivalentu.
