NESVAKIDAŠNJI SLUČAJ U JAPANU: Policija i tužioci u Tokiju izvinili se na grobu čoveka koji je bio pogrešno optužen
Policija i tužilaštvo u Tokiju izvinili su se na grobu Šizua Aišime, bivšeg savetnika japanskog proizvođača mašina "Ohkawara Kakohki Co", koji je preminuo dok je bio u pritvoru, nakon što je pogrešno optužen za neovlašćeni izvoz osetljive opreme.
Nadležni su se izvinili u prisustvu članova porodice preminulog, preneo je Kjodo.
"Žao nam je zbog nezakonite istrage i hapšenja", rekao je zamenik generalnog načelnika Metropolitanske policijske uprave Tokija, Tecuro Kamata.
Izvinjenje je prvo upućeno predsedniku kompanije Masakiju Okavari i bivšem direktoru Džundžiju Šimadi, ali tada nije bila prisutna Aišimina porodica.
Njihov advokat je predao pismo u kojem je navedeno da porodica "ne može da prihvati izvinjenje pod trenutnim okolnostima".
Aišima, Okavara i Šimada uhapšeni su između marta i juna 2020. godine zbog sumnje na neovlašćeni izvoz raspršivača koji mogu da budu korišćeni za proizvodnju bioloških agensa.
Aišima je preminuo u februaru 2021. godine u 72. godini nakon borbe sa rakom želuca, koji je otkriven dok je bio u pritvoru.
On je podneo osam zahteva za puštanje uz kauciju, ali su svi bili odbijeni, a naknadno je dobio dopuštenje da napusti pritvor radi lečenja.
Tužioci su povukli optužnice protiv Aišiminog saoptuženika u julu 2021. godine, kada je postalo jasno da postoje ozbiljne sumnje u njihovu krivicu.
Vrhovno javno tužilaštvo je saopštilo da "duboko žali" što nisu razmatrali Aišimine zahteve za kauciju sa više pažnje.
Kompanija "Ohkawara Kakohki Co" podnela je tužbu za odštetu protiv gradske vlade Tokija i japanske države u septembru 2021.
Visoki sud u Tokiju je u maju presudio da su hapšenja i optužbe protiv trojice muškaraca bile nezakonite i bila je naložena isplata odštete od oko 1,13 miliona dolara.
Presuda je postala konačna u junu kada je vlada Tokija odlučila da se ne žali.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
MLADIĆU SLOMILI LOBANjU: Još jedan napad u Beogradu
24. 08. 2025. u 14:06
UHAPŠEN ALBANAC: osumnjičen za šverc heroina
23. 08. 2025. u 00:23
UHAPŠEN RAZBOJNIČKI TROJAC: Napali devojku (20),uzeli joj novac i auto
22. 08. 2025. u 13:27
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)