NESVAKIDAŠNJI SLUČAJ U JAPANU: Policija i tužioci u Tokiju izvinili se na grobu čoveka koji je bio pogrešno optužen

Policija i tužilaštvo u Tokiju izvinili su se na grobu Šizua Aišime, bivšeg savetnika japanskog proizvođača mašina "Ohkawara Kakohki Co", koji je preminuo dok je bio u pritvoru, nakon što je pogrešno optužen za neovlašćeni izvoz osetljive opreme.

Foto: Profimedia

Nadležni su se izvinili u prisustvu članova porodice preminulog, preneo je Kjodo.



"Žao nam je zbog nezakonite istrage i hapšenja", rekao je zamenik generalnog načelnika Metropolitanske policijske uprave Tokija, Tecuro Kamata.

Izvinjenje je prvo upućeno predsedniku kompanije Masakiju Okavari i bivšem direktoru Džundžiju Šimadi, ali tada nije bila prisutna Aišimina porodica.

Njihov advokat je predao pismo u kojem je navedeno da porodica "ne može da prihvati izvinjenje pod trenutnim okolnostima".

Aišima, Okavara i Šimada uhapšeni su između marta i juna 2020. godine zbog sumnje na neovlašćeni izvoz raspršivača koji mogu da budu korišćeni za proizvodnju bioloških agensa.

Aišima je preminuo u februaru 2021. godine u 72. godini nakon borbe sa rakom želuca, koji je otkriven dok je bio u pritvoru.

On je podneo osam zahteva za puštanje uz kauciju, ali su svi bili odbijeni, a naknadno je dobio dopuštenje da napusti pritvor radi lečenja.

Tužioci su povukli optužnice protiv Aišiminog saoptuženika u julu 2021. godine, kada je postalo jasno da postoje ozbiljne sumnje u njihovu krivicu.

Vrhovno javno tužilaštvo je saopštilo da "duboko žali" što nisu razmatrali Aišimine zahteve za kauciju sa više pažnje.

Kompanija "Ohkawara Kakohki Co" podnela je tužbu za odštetu protiv gradske vlade Tokija i japanske države u septembru 2021.

Visoki sud u Tokiju je u maju presudio da su hapšenja i optužbe protiv trojice muškaraca bile nezakonite i bila je naložena isplata odštete od oko 1,13 miliona dolara.

Presuda je postala konačna u junu kada je vlada Tokija odlučila da se ne žali.

(Tanjug)

