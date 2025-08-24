SIJARTO KIPTI OD BESA: Mađarska snažno odbacuje pretnje ukrajinskog predsednika
MAĐARSKA vlada snažno odbacuje pretnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i poziva susednu zemlju da prestane da ugrožava energetsku bezbednost Mađarske, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto.
Sijarto je u objavi na Fejsbuku rekao da je Zelenski "šokantno pretio Mađarskoj" na konferenciji za novinare koju je održao zajedno sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, prenosi MTI.
Sijarto je kazao da je "u poslednjih nekoliko dana Ukrajina pokrenula ozbiljne napade na bezbednost" snabdevanja energijom Mađarske.
On je dodao da mađarska vlada takve napade doživljava kao napade na suverenitet zemlje.
"Kršenje našeg suvereniteta ne može se legitimno objasniti ratom sa kojim nemamo nikakve veze", dodao je Sijarto i pozvao je Zelenskog da prestane da preti Mađarskoj i ugrožava njenu energetsku bezbednost.
Zelenski je ranije danas na konferenciji za novinare odgovarajući na pitanje u vezi sa nedavnim napadom na naftovod "Družba", zbog čega je prestao dotok ruske nafte do Mađarske, rekao da "prijateljstvo između Ukrajine i Mađarske zavisi od stava Mađarske".
(Tanjug)
