RUSIJA PO PRVI PUT OSTALA BEZ "MATIČNOG BRODA": Oboren moćni "Orlan", strah i trepet rata u Ukrajini (FOTO)
UKRAJINSKE snage su prvi put uspele da obore ruski dron "Orlan" koji je služio kao „matični brod“ za dva manja FPV drona, saopštila je u petak 118. odvojena mehanizovana brigada.
Prema njihovim rečima, ovo je prvi zabeleženi slučaj uništenja takozvanog „matičnog drona“ koji je pod svojim krilima nosio druge bespilotne letelice.
„Protivavionski strelci iz 118. odvojene mehanizovane brigade uništili su neprijateljski dron Orlan koji je pod svojim krilima nosio dva FPV drona“, navodi se u objavi brigade na Fejsbuku.
„Pre toga, piloti čete za poteru već su oborili desetine neprijateljskih izviđačkih dronova – Orlan, Zala i Superkam – ali ovo je bio prvi put da su uspeli da unište matični dron“, dodali su.
Orlan je izviđačka bespilotna letelica razvijena u Rusiji, koju ruske snage široko koriste u Ukrajini. Smatra se velikom pretnjom među ukrajinskim vojnicima jer se često koristi za vođenje artiljerijskih udara. Dron ima domet od 600 kilometara i može dostići visinu do 5.000 metara. Ukrajinska vojska je ranije izvestila o uspešnom obaranju standardnih verzija Orlana.
Inovacije u ratovanju dronovima su ključna komponenta ukrajinske odbrambene strategije. Prema dostupnim informacijama, Kijev, u saradnji sa nemačkom odbrambenom kompanijom Quantum Systems, razvija sopstvenu verziju nosača dronova pod nazivom Sparta. Letelica je dizajnirana da nosi dva FPV drona sa borbenim radijusom od 200 kilometara.
(Kyiv Independent)
Preporučujemo
UKRAJINA NEĆE PREPUSTITI NIJEDAN DEO ZEMLjE Zelenski: Zastava simbol nade za građane
23. 08. 2025. u 16:18
"PUTIN SE BOJI JEDINO TRAMPA": Predsednik Finske o primirju u Ukrajini
23. 08. 2025. u 15:12
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)