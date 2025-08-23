NEVREME ODNELO TRI ŽIVOTA: Više povređenih u snažnim olujama širom Rumunije
TRI osobe su poginule, četiri su povređene, a vetar je oborio više od 240 stabala u nevremenu koje je pogodilo više delova Rumunije i izazvalo velike posledice širom zemlje i Bukurešta, glavnog grada, saopštio je danas Generalni inspektorat za vanredne situacije (IGSU).
Kako danas navodi rumunski Generalni inspektorat za vanredne situacije (IGSU), od posledica oluje oštećena su 73 vozila, dok je vetar naneo štetu na krovovima 11 zgrada, sa kojih su delovi konstrukcije morali da budu uklonjeni.
U mestu Lučeni, u okrugu Argeš, došlo je do urušavanja krova jedne zgrade koji usmrtio jednu, a povredio dve osobe, prenosi rumunski Libertatea.
U cilju upozoravanja građana, sistem RO-Alert emitovao je 19 poruka u 14 okruga i u Bukureštu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
PAO AVION U RUMUNIJI: Ima mrtvih
09. 08. 2025. u 11:21
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)