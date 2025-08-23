NEVREME ODNELO TRI ŽIVOTA: Više povređenih u snažnim olujama širom Rumunije

TRI osobe su poginule, četiri su povređene, a vetar je oborio više od 240 stabala u nevremenu koje je pogodilo više delova Rumunije i izazvalo velike posledice širom zemlje i Bukurešta, glavnog grada, saopštio je danas Generalni inspektorat za vanredne situacije (IGSU).

Kako danas navodi rumunski Generalni inspektorat za vanredne situacije (IGSU), od posledica oluje oštećena su 73 vozila, dok je vetar naneo štetu na krovovima 11 zgrada, sa kojih su delovi konstrukcije morali da budu uklonjeni.

U mestu Lučeni, u okrugu Argeš, došlo je do urušavanja krova jedne zgrade koji usmrtio jednu, a povredio dve osobe, prenosi rumunski Libertatea.

U cilju upozoravanja građana, sistem RO-Alert emitovao je 19 poruka u 14 okruga i u Bukureštu.

