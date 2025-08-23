TRAMP IZBACIO URSULU SA SASTANKA? Hitno se oglasio Brisel

NEMAČKI TV kanal "n-tv" objavio je da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom sastanka sa evropskim liderima u Vašingtonu 18. avgusta zatražio od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da napusti prostoriju, navodeći da "želi da razgovara samo sa državnim liderima", prenosi "Politika".

Foto AP

Kako se navodi, do ovog incidenta došlo je 18. avgusta, prilikom razgovora američkog predsednika sa više evropskih lidera u Beloj kući, kada je, navodno, Tramp rekao da šef Evropske komisije nije državni lider, već predstavnik institucije.

Evropska komisija je odmah reagovala i ovu tvrdnju nazvala potpuno netačnom.

Naime, zamenica predsednice Arijana Podesta na platformi Iks istakla je da je Fon der Lajenova aktivno učestvovala u svim razgovorima zajedno sa ostalim evropskim liderima.

-Videli smo izveštaje koji tvrde da je predsednica Fon der Lajenova privremeno napustila prostoriju tokom sastanka sa predsednikom SAD i ukrajinskim predsednikom u Vašingtonu u ponedeljak. Ovi izveštaji su potpuno netačni- napisala je Podesta.

(Alo)