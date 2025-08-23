TRAMPOV SPECIJALNI IZASLANIK PONOVO STIŽE U KIJEV
SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za Ukrajinu Kit Kellog posetiće Kijev 24. i 25. avgusta, javljaju ukrajinski mediji pozivajući se na dobro upućene izvore.
U programu posete predviđeni su susreti sa ukrajinskim liderima i učešće na molitvenom doručku.
Kelog je već boravio u Ukrajini sredinom jula, kada se sastao sa Vladimirom Zelenskim, tadašnjim ministrom odbrane Rustemom Umerovim, šefom ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilom Budanovim (koji je u Rusiji uvršten na spisak ekstremista i terorista), kao i sa glavnokomandujućim ukrajinske vojske Aleksandrom Sirskim.
Sputnjik
