TRAMPOV SPECIJALNI IZASLANIK PONOVO STIŽE U KIJEV

Марија Стевановић
Marija Stevanović

23. 08. 2025. u 11:21

SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za Ukrajinu Kit Kellog posetiće Kijev 24. i 25. avgusta, javljaju ukrajinski mediji pozivajući se na dobro upućene izvore.

Foto: AP

U programu posete predviđeni su susreti sa ukrajinskim liderima i učešće na molitvenom doručku.

Kelog je već boravio u Ukrajini sredinom jula, kada se sastao sa Vladimirom Zelenskim, tadašnjim ministrom odbrane Rustemom Umerovim, šefom ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilom Budanovim (koji je u Rusiji uvršten na spisak ekstremista i terorista), kao i sa glavnokomandujućim ukrajinske vojske Aleksandrom Sirskim.

