PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin čestitao je u Sarovu ruskim nuklearnim naučnicima 80. godišnjicu domaće nuklearne industrije, istakavši da u tom sektoru radi skoro pola miliona ljudi. "To je prava snaga", poručio je on.

-Zaposleni u nuklearnom sektoru su stvorili pouzdan nuklearni štit. Rusija im duguje svoj nezavisni, suvereni razvoj, rekao je ruski predsednik u obraćanju nuklearnim fizičarima i drugim stručnjacima u nuklearnom sektoru u Sarovu.

On je dodao da se u oblasti nuklearne energetike Rusije postižu nova rešenja koja će omogućiti da se višestruko poveća potencijal tog sektora.

Putin je istakao da je osnivanje "Rosatoma" 2007. godine odredilo visoku dinamiku razvoja nuklearne industrije Rusije i da ta kompanija prednjači u primeni modernih tehnologija.

Stručnjaci 'Rosatoma' mogu da realizuju sve ciljeve - kako civilne tako i odbrambene, rekao je ruski predsednik. On je dodao da je kompanija globalni lider u svom sektoru.

-Rusija treba da postavlja velike ciljeve u nuklearnoj industriji i da teži tome da načini kvalitativni iskorak u razvoju cele civilizacije, naglasio je ruski lider.

Kako je naveo, Rusija već ima kvantne kompjutere sa velikim računarskim mogućnostima.

-Rusija je na čelu fuzione nauke i tehnologije, poručio je on.

Šef "Rosatoma" Aleksej Lihačov je rekao Putinu da je upravo on učinio da nuklearna politika bude prioritet spoljne politike Rusije.

PUTIN: I DANAS SARAĐUJEMO SA NEPRIJATELjSKIM ZEMLjAMA U OVOJ SFERI

Prema Putinovim rečima, Rusija i sada sarađuje sa neprijateljskim zemljama u nuklearnom sektoru i, između ostalog, isporučuje nuklearno gorivo, dok ruski naučnici i dalje sarađuju sa stručnjacima u Evropi.

-Nastavljamo da isporučujemo nuklearno gorivo u neprijateljske zemlje i to u značajnim količinima, naveo je on, istakavši da niko neće uspeti da uništi svetsku naučnu zajednicu.

Govoreći o nuklearnim naučnicima SAD koji su pomagali SSSR-u, Putin je konstatovao da su to bili pametni ljudi koji su shvatali da je neophodna ravnoteža u svetu.

Prema njegovim rečima, Rusija nema neprijateljske zemlje već postoje neprijateljske elite u određenim zemljama. Rusija je i pre početka SVO razvijala odnose sa prijateljskim državama, napomenuo je on.

Podsetio je da Rusija nije počela sukob u Ukrajini već da je činila sve da se sukob prekine.

-Rusija čini sve da obustavi rat koji je počeo 2014. godine protiv stanovništva Donbasa, rekao je on.

