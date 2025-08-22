"ONI SU KAO ULJE I SIRĆE" Tramp o učešću na sastanku Putina i Zelenskog - "Radije ne bih..."
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da radije ne bi prisustvovao potencijalnom sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog.
On je novinarima rekao da su odnosi Putina i Zelenskog daleko od idealnih ali da Vašington namerava da proveri da li oni mogu da sarađuju.
- Videćemo. Planiramo da proverimo da li Putin i Zelenski mogu da sarađuju. Znate, to vam je kao ulje i sirće: njihovi odnosi nisu baš dobri, iz poznatih razloga. Ali, videćemo - rekao je on.
Tramp je izrazio nadu da njihov susret može da prođe i bez njegovog učešća.
- Videćemo da li će biti potrebno da budem tamo. Više bih voleo da ne učestvujem. Voleo bih da se oni sastanu i pokušaju da dođu do nečega, ali u međuvremenu, borbe se vode i dalje - rekao je Tramp.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je u intervjuu TV kanalu En-Bi-Si da je Vladimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu rekao „ne“ svim predlozima američkog lidera Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Ukrajini, koje SAD smatraju neophodnim.
Ruski ministar je kazao i da sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog nije planiran, ali je ruski lider spreman da se sastane sa njim kada bude spremna agenda samita.
Lavrov je dodao da agenda trenutno nije pripremljena.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
PONOVO SE OGLASIO TRAMP: Sudbina pregovora o Ukrajini biće jasna u naredne dve nedelje
22. 08. 2025. u 20:54
"PUTIN NE RAZUME NIŠTA OSIM SILE" Zelenski: Moramo ga pritisnuti, ovaj rat se mora završiti
22. 08. 2025. u 16:48
UPRKOS TRAMPOVOM NASTOJANjU ZA MIR: Lavrov objavio da neće biti sastanka Putina i Zelenskog
22. 08. 2025. u 16:16
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)