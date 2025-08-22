Svet

"ONI SU KAO ULJE I SIRĆE" Tramp o učešću na sastanku Putina i Zelenskog - "Radije ne bih..."

Marija Stevanović

22. 08. 2025. u 21:03

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da radije ne bi prisustvovao potencijalnom sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

On je novinarima rekao da su odnosi Putina i Zelenskog daleko od idealnih ali da Vašington namerava da proveri da li oni mogu da sarađuju.

- Videćemo. Planiramo da proverimo da li Putin i Zelenski mogu da sarađuju. Znate, to vam je kao ulje i sirće: njihovi odnosi nisu baš dobri, iz poznatih razloga. Ali, videćemo - rekao je on.

Tramp je izrazio nadu da njihov susret može da prođe i bez njegovog učešća.

- Videćemo da li će biti potrebno da budem tamo. Više bih voleo da ne učestvujem. Voleo bih da se oni sastanu i pokušaju da dođu do nečega, ali u međuvremenu, borbe se vode i dalje - rekao je Tramp.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je u intervjuu TV kanalu En-Bi-Si da je Vladimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu rekao „ne“ svim predlozima američkog lidera Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Ukrajini, koje SAD smatraju neophodnim.

Ruski ministar je kazao i da sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog nije planiran, ali je ruski lider spreman da se sastane sa njim kada bude spremna agenda samita.

Lavrov je dodao da agenda trenutno nije pripremljena.

(Sputnjik)

