PONOVO SE OGLASIO TRAMP: Sudbina pregovora o Ukrajini biće jasna u naredne dve nedelje
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da će sudbina pregovora o Ukrajini biti jasna u naredne dve nedelje.
On je rekao i da će odlučiti o daljim potezima kada vidi da li je moguće rešiti ukrajinsku krizu.
Američki predsednik je naglasio da će u roku od dve nedelje doneti veoma važnu odluku u vezi sa Ukrajinom u zavisnosti od daljih koraka Moskve i Kijeva.
Kako je dodao, ili će uvesti sankcije i carine ili neće preduzeti nikakve korake u vezi sa Ukrajinom i Rusijom za dve nedelje.
"Za dve nedelje ću odlučiti ko je odgovoran za zastoj mirovnih pregovora o Ukrajini", rekao je on.
Takođe je naveo da je želeo da lično učestvuje potencijalnom sastanku predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelensog ali da mnogi smatraju da on neće dovesti ni do kakvih rezultata.
U obraćanju iz Bele kuće on je najavio da će žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biti održan 5. decembra u Centru za scenske umetnosti "Kenedi" u Vašingtonu, dodajući da bi mogao da pozove na prvenstvo i ruskog predsednika Vladimira Putina, u zavisnosti od toga kako se bude razvijala situacija.
(Sputnjik)
