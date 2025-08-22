PONOVO SE OGLASIO TRAMP: Sudbina pregovora o Ukrajini biće jasna u naredne dve nedelje

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je izjavio da će sudbina pregovora o Ukrajini biti jasna u naredne dve nedelje.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

On je rekao i da će odlučiti o daljim potezima kada vidi da li je moguće rešiti ukrajinsku krizu.

Američki predsednik je naglasio da će u roku od dve nedelje doneti veoma važnu odluku u vezi sa Ukrajinom u zavisnosti od daljih koraka Moskve i Kijeva.

Kako je dodao, ili će uvesti sankcije i carine ili neće preduzeti nikakve korake u vezi sa Ukrajinom i Rusijom za dve nedelje.

"Za dve nedelje ću odlučiti ko je odgovoran za zastoj mirovnih pregovora o Ukrajini", rekao je on.

Takođe je naveo da je želeo da lično učestvuje potencijalnom sastanku predsednika Rusije Vladimira Putina i Vladimira Zelensog ali da mnogi smatraju da on neće dovesti ni do kakvih rezultata.

U obraćanju iz Bele kuće on je najavio da će žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine biti održan 5. decembra u Centru za scenske umetnosti "Kenedi" u Vašingtonu, dodajući da bi mogao da pozove na prvenstvo i ruskog predsednika Vladimira Putina, u zavisnosti od toga kako se bude razvijala situacija.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1