U TOSKANI ODBACUJU ČAK I IZRAELSKE LEKOVE: Istraživanje u Italiji pokazalo dramatičan porast izliva antisemitizma duž "Čizme"

ANTISEMITIZAM u Italiji je skoro dvostruko, odosno za 93 procenta, veći nego u prethodnoj godini, ističe nacionalna Opservatorija za antisemitizam. Poslednji antisemitski čin je osvanuo na društvenim mrežama, gde doktorka i medicinska sestra, u mestu Pratovekjo Stija, u Toskani, bacaju u korpu za otpatke dve kutije lekova, koje je proizvela „Teva“, farmaceutska multinacionalna izraelska firma. Lekovi su kupljeni državnim novcem, a rok im nije istekao.

Foto Pixabay free images

Gradonačelnik tog mesta Luku Santini je potvrdio da one rade na toj teritoriji, ali bez komentara. Podsekretar partije Forca Italija Debora Bergamini je prokomentarisala:

"Ne može se ni iz daleka misliti da se tako kompromituje zaštita zdravlja iz ideološkog aktivizma“.

Iz ustanove gde je registrovan video tvrde da tako nešto nije autorizovano, niti dele to mišljenje. Svi se distanciraju i izvinjavaju.

-Radi se o kampanji, to su bili besplatni uzorci koji nisu plaćeni državnim novcem, to je bio samo gest simboličnog poziva na mir, ništa drugo. Nikoga nisu htele da uvrede, navodi se, dok je u Toskani od 1. jula u opštinskim apotekama u mestu Sesto Fjorentino prestala prodaja izraelskih proizvoda.

A na Siciliji su iz hotela u Raguzi poručili izraelskoj građanki: „Ako smatrate da se vaša Vlada dobro ponaša prema Gazi, molimo vas da brišete zakazanu rezervaciju u našem hotelu i odete negde drugde“. Potom su tvrdili da je Izraelka sama izbrisala rezervaciju, dodajući: „Da je odgovorila kako je ne interesuje politika, ili zauzela distancu od onoga što radi izraelska Vlada u Gazi, bila bi primljena, bilo bi nam zadovoljstvo da je ugostimo“.

Evropski statistički institut EURISPES izneo je podatak da 58,2 procenta Italijana smatra da je jevrejska zajednica vrlo zatvorena, a 37,9 odsto inetrvjuisanih samo da zgrću novac. U vezi sa Gazom, najviše je mladih između 18 i 24 godine, njih 50,8 odsto, smatra da su Jevreji u Palestini zauzeli teritoriju koja nije njihova. Skoro polovina, od 47,5 procenata, veruje da je sadašnja situacija opasna i pogoršava antisemitizam u Italiji.