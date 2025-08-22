AVION KOJI JE SRBIJA KUPILA OBORIO F-35: Letelica zapanjila NATO armije, skinula skalp i F-22 (VIDEO)

U DRAMATIČNOM prikazu vazdušne borbene obuke, francuski lovac Daso Rafal postigao je simulirano „ubistvo“ američkog F-35A Lajtning II tokom vežbe Trajdent Atlantik 25, vežbe vazdušnih snaga NATO-a koju je Finska organizovala od 16. do 27. juna 2025. godine.

Video od 44 sekunde objavljen 20. avgusta prikazuje Rafal kako se zaključava na F-35 tokom osnovnog manevra lovaca (BFM), obično nazivanog vazdušnom borbom, u vidnom dometu.



Na 15 sekundi, infracrveni sistem za pretragu i praćenje (IRST) Rafala snimio je stelt lovac, nakon čega je usledila zvučna komanda „pucaj“ – što ukazuje na simulirano lansiranje rakete.

Snimci su takođe prikazali kako se Rafal dva puta tokom iste vežbe zaključava na finski F/A-18 Hornet, ističući njegovu okretnost i smrtonosnost u bliskim borbama.

Vežba „Trajdent Atlantik 25“ održana je u finskim vazduhoplovnim bazama u Pirkali, Risali, Rovaniemiju i Haliju, a učestvovalo je više od 40 aviona i oko 1.000 ljudi.

Flote učesnika uključivale su američke F-35A Lightning II i F-15E Strike Eagles, britanske Eurofighter Typhoon, francuske Rafale, finske F/A-18 Hornet i pomoćna sredstva poput francuskih E-3F AWACS i transportnih aviona A400M.

Simulirana pobeda Rafala istakla je snage i kompromise između lovaca četvrte i pete generacije.

Rafal, sa svojim dizajnom delta krila, snažnim Snecma M88 motorima i naprednim SPECTRA sistemom za elektronsko ratovanje, napreduje u okruženjima vazdušnih borbi gde dominiraju manevarska sposobnost, fuzija senzora i elektronske protivmere.

Nasuprot tome, snaga F-35 leži u borbi van vizuelnog dometa (BVR), koristeći oblikovanje prikrivenosti, fuziju senzora i umreženo svesnost bojnog prostora kako bi se napadali protivnici pre nego što budu otkriveni.

Analitičari naglašavaju da, dok simulirano „ubistvo“ Rafala pokazuje njegovu impresivnu borbenu prednost u bliskoj borbi, moderno ratovanje favorizuje angažmane na velikim daljinama gde F-35 održava prednost.

Ovaj događaj podseća na incident iz 2009. godine kada je Rafal obezbedio simulirano uništenje protiv F-22 Reptora tokom vežbi na Bliskom istoku – još jedna epizoda koja je dobila veliku pažnju javnosti kako bi se ojačao kredibilitet Francuske u vazduhoplovstvu.

Novi snimak je ponovo pokrenuo debatu o konkurentnosti Rafala u odnosu na američke stelt lovce, posebno u vreme kada Pariz aktivno promoviše Rafal kao isplativu alternativu F-35 na globalnom izvoznom tržištu.

-Video ističe trajnu sposobnost Rafala da se takmiči čak i sa najnaprednijim zapadnim stelt lovcima u određenim borbenim scenarijima, primetili su stručnjaci za odbranu.



Kritičari upozoravaju da simulirana ubistva u velikoj meri zavise od scenarija, oblikovana pravilima angažovanja, parametrima visine i ciljevima vežbe, umesto da odražavaju stvarnost borbe u punom obimu.

Radarski prijemnici upozorenja F-35 verovatno su detektovali zaključavanje Rafala, ali je vežba omogućila da se angažman nastavi kako bi se testirala stručnost pilota i agilnost platforme.

Vreme objavljivanja je strateško, usklađeno sa kontinuiranim naporima Francuske da ubedi evropske članice NATO-a da se diverzifikuju i odvoje od dominacije američkog vazduhoplovstva.

Ipak, program F-35 i dalje dominira globalnim izvozom lovaca, a Finska, Poljska, Švajcarska i nekoliko drugih zemalja biraju Lajtning II za svoje flote sledeće generacije.

Finska, koja se pridružila NATO-u u aprilu 2023. godine, planira da zameni svoje zastarele F/A-18 Hornete sa 64 F-35A do 2030. godine, navodeći naprednu skrivenost aviona, sposobnosti udara na velike udaljenosti i otpornost u arktičkim uslovima.



Kako NATO produbljuje svoju integraciju u vazduhu, vežbe poput „Trajdent Atlantik 25“ naglašavaju važnost kombinovanja svestranosti četvrte generacije sa dominacijom skrivenosti pete generacije kako bi se stvorila uravnotežena struktura snaga.

Performanse Rafala služe kao podsetnik da agilnost, otpornost na elektronsko ratovanje i obuka pilota ostaju ključni čak i u eri kada skrivenost i rakete velikog dometa dominiraju ratnim narativima.

Za sada, Rafal je obezbedio simboličnu, ali politički snažnu pobedu, učvršćujući svoj ugled kao jednog od najdokazanijih, izvoznih višenamenskih lovaca na svetskom tržištu.

FRANCUSKI RAFAL POSTIGAO SIMULIRANO UNIŠTENjE AMERIČKOG F-22 ReptorA TOKOM VEŽBE U UAE 2009. GODINE

U zapanjujućem ishodu koji je poljuljao pretpostavke o dominaciji stelt tehnologije, francuski lovac Daso Rafal postigao je simulirano „uništenje“ američkog F-22 Reptora tokom multinacionalnih vežbi održanih u vazduhoplovnoj bazi Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) u novembru 2009. godine.

Vežba, sprovedena u vazduhoplovnoj bazi Al Dafra, bila je osmišljena da testira interoperabilnost između naprednih savezničkih vazduhoplovnih snaga, istovremeno podstičući pilote i platforme u borbene scenarije i van vizuelnog dometa (BVR) i unutar vizuelnog dometa (WVR).

Među učesnicima su bili američki F-22 Reptori iz 1. lovačkog krila, Rafali francuskog vazduhoplovstva, Jurofajter Tajfuni britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva i Miraži 2000 iz Emirata, što odražava raznoliku mešavinu lovaca četvrte i pete generacije.

Tokom jednog od ovih osnovnih lovačkih manevara (BFM) na malom dometu, poznatijih kao vazdušne borbe, pilot Rafala je manevrima došao u dominantan položaj i izvršio simulirani infracrveni raketni napad na Reptor. Foto: Printskrin jutjub

Kasnije objavljeni video iz kokpita zabeležio je Rafalov sistem za infracrveno pretraživanje i praćenje (IRST) kako se zaključava na F-22, dok je francuski pilot izvodio ekstremno visoke G manevre - navodno do 9G - kako bi nadmudrio stelt mlaznjak.

Snimak je takođe otkrio pilotov čujni napor pod ogromnim G-silama, ističući čisti intenzitet sukoba i fizičke zahteve koji se nameću pilotima tokom takvih borbenih susreta.

-Video naglašava Rafalovu trajnu sposobnost da se takmiči čak i sa najnaprednijim zapadnim stelt lovcima u određenim borbenim scenarijima, naglasili su stručnjaci za odbranu koji su godinama kasnije posmatrali snimak.

Francusko Ministarstvo odbrane koristilo je ovaj video da potvrdi tvrdnje o efikasnosti Rafala, direktno suprotstavljajući se tvrdnjama SAD da je F-22 ostao neporažen u vežbi.

Iako su američki piloti insistirali da su Reptori oborili više Rafala u drugim sukobima, bili su primorani da priznaju da je barem jedan Reptor „oboren“ tokom obuke, a drugi je postao žrtva aviona Mirage 2000 iz UAE.

Potpukovnik Dirk Smit je priznao da „bez obzira koliko je mlaznjak napredan, pilot i dalje može da napravi greške“, što je iskreno priznanje da sama tehnologija ne može garantovati neranjivost.

Uspeh Rafala leži u njegovoj aerodinamičkoj okretnosti, sa delta krilima i konfiguracijom u obliku pataka koje pružaju ekstremnu manevarsku sposobnost u borbama sa uskim zaokretima.

U kombinaciji sa SPEKTRA sistemom za elektronsko ratovanje, Rafal je bio u stanju da maskira signale, lažira senzore i pozicionira se za infracrvene raketne angažmane protiv Reptora.

Rafale VS F-22

F-22 Reptor je optimizovan za prikrivenost i dominaciju u borbi protiv prvim udarcem, dizajniran je da neutrališe pretnje na velikim daljinama koristeći radarsku prikrivenost i AIM-120 AMRAAM rakete, ali ograničenja u vazdušnim borbama tokom vežbe UAE efikasno su neutralisala njegove glavne prednosti.

Sa spoljnim rezervoarima koji su smanjivali njegovu manevarsku sposobnost i pravila angažovanja, primoravajući na blisku borbu, Reptor se našao u retko nepovoljnom položaju gde se borio protiv okretnosti Rafala.

Piloti nemačkog vazduhoplovstva koji su kasnije leteli protiv F-22 na Aljasci ponovili su slična zapažanja, napominjući da veličina i težina Reptora ograničavaju njegovu prednost u scenarijima bliske borbe.

Za Pariz, simulirana pobeda Rafala postala je moćno marketinško sredstvo, pozicionirajući Dasoov lovac generacije 4,5 kao kredibilnu i isplativu alternativu na međunarodnom tržištu lovaca.

Vreme je bilo ključno, jer se Francuska borila da obezbedi izvozne porudžbine za američke stelt mlaznjake, a javno objavljeni uspeh Rafala pomogao je da se ojača njegova reputacija kao svestranog višenamenskog aviona.

Epizoda je pokazala da pilotska veština, svest o situaciji i pravila angažovanja ostaju jednako odlučujući kao i tehnologija u određivanju ishoda borbe.

Kritičari su istakli da simulirana ubistva u kontrolisanoj obuci ne odražavaju borbu u stvarnom svetu, gde bi stelt i fuzija senzora F-22 verovatno sprečili takve bliske sukobe.

Uprkos tome, dostignuće Rafala je pokvarilo narativ o nepobedivosti Reptora i pokazalo trajni značaj prilagodljivosti i agilnosti.

Incident i dalje podstiče intenzivnu debatu u vazduhoplovnim krugovima, pri čemu neki naglašavaju da su vežbe namerno strukturirane da testiraju ograničenja i opterete avione u neidealnim uslovima.

Vežba iz 2009. godine ostaje jedna od retkih prilika kada je javno priznato da je Reptor „ubijen“ u simuliranoj borbi, podižući ugled Rafala u istoriji vojnog vazduhoplovstva.

Ova simbolična pobeda nagovestila je kasniji razvoj događaja, uključujući simulirano „ubistvo“ Rafala protiv američkog F-35A Lajtning II tokom NATO vežbe Trajdent Atlantik 25 u Finskoj 2025. godine, učvršćujući reputaciju francuskog aviona kao zastrašujućeg protivnika čak i protiv stelt aviona pete generacije.

Za Francusku, borbeni uspeh Rafala u Libiji, Maliju, Iraku i Siriji, u kombinaciji sa simboličnim dostignućima protiv rivala sa stelt tehnologijom u vežbama, podvlači njegov status jednog od najdokazanijih višenamenskih lovaca koji su danas u upotrebi.

Za Sjedinjene Države, ova epizoda je poslužila kao podsetnik da nijedan lovac nije nepobediv i da čak i najnaprednije platforme moraju kontinuirano da prilagođavaju taktiku, tehnologiju i obuku kako bi održale dominaciju.

Dok vazduhoplovne snage širom sveta razmatraju kompromise između stelt tehnologije i manevarskih sposobnosti, vazdušna borba u UAE ostaje ubedljiva studija slučaja u evoluirajućoj dinamici vazdušnog ratovanja.



DVOSTRUKO “UBISTVO” RAFALA: KAKO JE FRANCUSKI LOVAC OTKRIO GRANICE STELT TEHNOLOGIJE PROTIV F-22 I F-35

Simulirana pobića Rafala protiv F-22 Reptora 2009. i F-35 Lajtning II 2025. godine ostaju simbolične pobede, ali njihove implikacije sežu daleko izvan naslova.

Ovi incidenti ističu granice prikrivenosti u modernom ratovanju, pokazujući da čak i najnapredniji avioni pete generacije mogu biti neutralisani kada uslovi pogoduju agilnosti, elektronskom ratovanju i pasivnim sistemima za detekciju.

Oni takođe dokazuju da vazdušna borba nije zastarela, uprkos decenijama predviđanja da će se buduće vazdušne borbe u potpunosti odlučivati na velikim daljinama.

Za NATO i savezničke vazduhoplovne snage, performanse Rafala podvlače vrednost održavanja uravnotežene flote koja kombinuje stelt lovce sa visoko manevarskim platformama četvrte generacije i više.

Ova ravnoteža je ključna jer stelt avioni poput F-35 i F-22, iako nenadmašni u borbi BVR, ostaju u velikoj meri zavisni od pratećih sredstava kao što su AWACS, tankeri i platforme za elektronsko ratovanje kako bi maksimizirali svoju efikasnost.

Nasuprot tome, višenamenska svestranost Rafala mu omogućava da deluje sa većom nezavisnošću, izvodeći misije vazdušne nadmoći, udara i elektronskog ratovanja bez tolikog oslanjanja na veliku arhitekturu podrške.

Činjenica da je Rafal bio u stanju da nacilja i „uništi“ i F-22 i F-35 u različitim epohama takođe pokazuje kako senzorska tehnologija sustiže stelt tehnologiju, sa IRST-om i naprednim radarom koji su sve sposobniji da detektuju avione sa slabom vidljivošću.

Ovaj trend pokreće neprijatna pitanja za nacije koje značajno ulažu u flote stelt aviona, sugerišući da će budući ratovi zahtevati širi spektar mogućnosti, a ne oslanjanje na jednu tehnološku prednost.

Takođe jača francusku ulogu na tržištu izvoza lovaca, gde se Rafal predstavlja kao isplativa alternativa američkim mlaznjacima, posebno za zemlje koje traže avione dokazane u borbi bez političkih ograničenja.

Za SAD, lekcija je jasna: stelt dominacija se ne može uzimati zdravo za gotovo, a kontinuirano prilagođavanje doktrine, taktike i tehnologije biće neophodno za očuvanje njihove prednosti u vazduhoplovstvu protiv sve sofisticiranijih izazivača.

Na kraju krajeva, simbolična „pobeda“ Rafala pokazuje da budućnost vazdušne borbe ne leži u jednoj platformi ili jednoj doktrini, već u sinergiji prikrivenosti, agilnosti, elektronskog ratovanja i ljudske veštine – kombinaciji koja će definisati nebo 21. veka.

(defencesecurityasia.com)

