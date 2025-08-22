LAVROV: Zelenski odbio sve Trampove predloge za rešavanje sukoba u Ukrajini

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu rekao je "ne" svim predlozima američkog lidera Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Ukrajini, koje SAD smatraju neophodnim, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu TV kanalu En-Bi-Si, prenosi RIA Novosti.

Foto: Profimedia

Diplomata je, pored toga, govoreći o rezultatima samita Rusija-SAD na Aljasci i povodom rešavanja ukrajinskog sukoba, istakao da je Rusija pristala da pokaže fleksibilnost po nizu pitanja koje je pokrenuo američki predsednik Donald Tramp.

- Predsednik Tramp je predložio nekoliko tačaka posle Enkoridža, u vezi kojih delimo isto mišljenje, a povodom nekih od njih smo se složili da pokažemo izvesnu fleksibilnost - rekao je Lavrov.

Ruski ministar je kazao i da sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog nije planiran, ali je ruski lider spreman da se sastane sa njim kada bude spremna agenda samita, trenutno ona nije pripremljena.

Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta.

Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.