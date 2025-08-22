LAVROV: Zelenski odbio sve Trampove predloge za rešavanje sukoba u Ukrajini
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu rekao je "ne" svim predlozima američkog lidera Donalda Trampa za rešavanje sukoba u Ukrajini, koje SAD smatraju neophodnim, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu TV kanalu En-Bi-Si, prenosi RIA Novosti.
Diplomata je, pored toga, govoreći o rezultatima samita Rusija-SAD na Aljasci i povodom rešavanja ukrajinskog sukoba, istakao da je Rusija pristala da pokaže fleksibilnost po nizu pitanja koje je pokrenuo američki predsednik Donald Tramp.
- Predsednik Tramp je predložio nekoliko tačaka posle Enkoridža, u vezi kojih delimo isto mišljenje, a povodom nekih od njih smo se složili da pokažemo izvesnu fleksibilnost - rekao je Lavrov.
Ruski ministar je kazao i da sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog nije planiran, ali je ruski lider spreman da se sastane sa njim kada bude spremna agenda samita, trenutno ona nije pripremljena.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta.
Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)