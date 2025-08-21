Svet

POGLEDAJTE - SNIMAK KOJI LEDI KRV: Deo krila aviona Delta Erlajnza delimično se otkinuo za vreme leta (VIDEO)

21. 08. 2025. u 23:28

DEO krila aviona kompanije Delta Erlajnz delimično se otkinuo za vreme leta, pre nego što je avion sleteo u Teksasu, prenose danas američki mediji.

Foto Tanjug/AP Photo/Gene J. Puskar

Putnici u Boingu 737, koji je leteo iz Orlanda na Floridi za Ostin, primetili su da se deo krila u jednom trenutku odvojio, prenosi Njusvik.

Avion je bezbedno sleteo u Ostin, a nakon toga je poslat na popravku pošto je utvrđeno da se deo levog zakrilca odvojio.

Iz kompanije su uputili izvinjenje putnicima zbog neugodnosti, ističući da je bezbednost osoblja i klijenata na prvom mestu.

Na video snimku koji je napravio jedan od putnika vidi se kako deo krila visi u vazduhu tokom leta.

U avionu se nalazilo 62 putnika i šest članova posade, a prilikom incidenta niko nije povređen.

Federalna administracija za avijaciju ispituje incident.

Ovo je najnoviji u seriji incidenata sa avionima kompanije Delta Erlajnz u ovoj godini, navodi Njusvik.

U februaru je 21 osoba povređena, od kojih neke teško, kada se avion Bombardir ogranka ove kompanije u pokušaju da sleti prevrnuo na Međunarodnom aerodromu u Torontu, dok se u aprilu letelica Delte zapalila na aerodromu u Orlandu.

(Tanjug)

