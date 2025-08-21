POGLEDAJTE - SNIMAK KOJI LEDI KRV: Deo krila aviona Delta Erlajnza delimično se otkinuo za vreme leta (VIDEO)
DEO krila aviona kompanije Delta Erlajnz delimično se otkinuo za vreme leta, pre nego što je avion sleteo u Teksasu, prenose danas američki mediji.
Putnici u Boingu 737, koji je leteo iz Orlanda na Floridi za Ostin, primetili su da se deo krila u jednom trenutku odvojio, prenosi Njusvik.
Avion je bezbedno sleteo u Ostin, a nakon toga je poslat na popravku pošto je utvrđeno da se deo levog zakrilca odvojio.
Iz kompanije su uputili izvinjenje putnicima zbog neugodnosti, ističući da je bezbednost osoblja i klijenata na prvom mestu.
Na video snimku koji je napravio jedan od putnika vidi se kako deo krila visi u vazduhu tokom leta.
U avionu se nalazilo 62 putnika i šest članova posade, a prilikom incidenta niko nije povređen.
Federalna administracija za avijaciju ispituje incident.
Ovo je najnoviji u seriji incidenata sa avionima kompanije Delta Erlajnz u ovoj godini, navodi Njusvik.
U februaru je 21 osoba povređena, od kojih neke teško, kada se avion Bombardir ogranka ove kompanije u pokušaju da sleti prevrnuo na Međunarodnom aerodromu u Torontu, dok se u aprilu letelica Delte zapalila na aerodromu u Orlandu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
DRAMA U VAZDUHU: Izbio požar na putničkom avionu sa 283 osobe
19. 08. 2025. u 18:50
DRAMATIČAN SNIMAK SA AERODROMA: Sletanje aviona po oluji ostaviće vas bez reči (VIDEO)
04. 08. 2025. u 19:50
HAOS NA LETU! Avion prinudno sleteo nakon sudara sa pticom - Pogledajte u kakvom izdanju (FOTO/VIDEO)
04. 08. 2025. u 15:04 >> 15:24
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)