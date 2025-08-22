BOSOVI PREUZELI ZATVORE U ITALIJI: Na Apeninskom poluostrvu uhapšeni mafijaški šefovi u ćelijama se ponašaju kao da su na slobodi

ITALIJANSKI državni tužilac Nikola Grateri izneo je dramatičnu sliku u zatvorskim ćelijama koje su, ne samo prenatrpane, već u njima bosovi imaju dominantu ulogu, kao da su na slobodi. A drugi zatvorenici prinuđeni da im služe, trpe nezamislivi teror i sve češće dižu ruku na sebe.

Foto: Profimedia

U zatvoru „Pođoreale“ u Napulju se nalazi 2.100 zatvorenika, a predviđeni kapaciteti su za 1.300. Grateri ističe da, pritom, zemlja sa najvećim stepenom prenatrpanosti zatvora u Evropi, nema dovoljno policijskog personala. Već je više puta reagovao Evropski savet i pozivao na rešavanje te situacije, ali se ona iz godine u godinu pogoršava.

S obzirom na to da 30,3 odsto zatvorenika služi kazne duže od decenije, a još 30 između pet i 10 godina, bosovi imaju dovoljno vremena da iza rešetaka stvore hijerarhiju i riukovode prometom svega ilegalnog. Pretvorili su neke zatvore u svoje kriminalne teritorije, gde potpuno neuznemiravani, komanduju, kaže Grateri.

U ćelijama rastu mafijaški klanovi i nameću svoja pravila, koja često postaju neizdrživa za druge osuđenike. Svakog dana se registruju samopovređivanja, pokušaji samoubistava i agresije nad zatvorskim osobljem kojeg ne samo da nema dovoljno, već ni ne raspolaže adekvatnim instrumentima za garantovanje niti sopstvene, a niti bezbednosti zatvorenika.

Istovremeno, bosovi nesmetano stvaraju lanac koji se proteže ne samo na ćelije, već i na spoljašnji život. Jer, kad zatvorenik izađe napolje, spreman je da odmah uđe u kriminalne radnje kojima ga je podučio bos u zatvoru.

Italija ima jednu od najviših stopa samoubistava u ćelijama, 11 na 10.000 zatvorenika. U 2024. godini zabeležen je 91 slučaj samoubistava, a ove, samo do sada, 55 zatvorenika.