GENERAL PAVEL: Misli na Ukrajinu, pominje Jugoslaviju

ČEŠKI predsednik Petr Pavel izjavio je danas da, ukoliko mirovne snage budu raspoređene u Ukrajini, češka vojska treba da bude deo njih, jer je, kako je naveo, Prag aktivni igrač u mirovnom procesu i podržava Kijev od samog početka ruske invazije.
Prema rečima češkog lidera, konkretno učešće zemlje zavisiće od oblika budućeg mirovnog sporazuma.
-Ne mogu da zamislim kakav će biti ishod, jer je ruska strana donedavno odbijala da rasporedi bilo kakve strane snage na teritoriji Ukrajine. A sada može doći do neke promene stava, rekao je Pavel.
On je objasnio da se ideja o stvaranju demilitarizovane zone duž linije kontakta razmatra, bez obzira na konačni sporazum.
Takva zona, rekao je, bila bi podvrgnuta "ne samo tehničkom već i fizičkom nadzoru", što bi verovatno zahtevalo raspoređivanje stranih vojnih jedinica tamo, preneo je češki list "Irozhlas".
Češka ministarka odbrane Jana Černohova je izjavila da za njenu zemlju "ništa slično nije na stolu".
-Ako bi češki vojnici delovali u Ukrajini nakon primirja to bi moglo biti slično vojnom sukobu u bivšoj Jugoslaviji. Češke trupe ne bi bile na liniji kontakta rata, istakla je.
Prema rečima portparola Ministarstva odbrane Davida Šime, učešće češke vojske moglo bi da obuhvati pružanje obuke ukrajinskim vojnicima ili pomoć u razminiranju.
-Svako raspoređivanje trupa morali bi da odobre vlada i oba doma parlamenta, dodao je on.
(Tanjug)
