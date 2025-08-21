URAGAN U AMERICI DANAS DOSTIŽE VRHUNAC: Voda nosi čitave kuće, poplavljen auto-put (VIDEO)

URAGAN Erin pogodio je obalu Severne Karoline snažnim vetrovima i talasima koji su poplavili deo glavnog auto-puta i ugrozili kuće na plaži

Foto: X printskrin/ @matt_vanswol

Meteorolozi prognoziraju da će oluja danas dostići vrhunac, uz mogućnost da ponovo ojača do kategorije tri ili više, preneo je AP.

Ipak, prema predviđanjima, ne bi trebalo da udari direktno u kopno, već da se okrene ka otvorenom moru.

Nacionalni centar za uragane saopštio je da se uslovi tropske oluje očekuju u delovima Severne Karoline i Virdžinije.

Na Bermudima je izdato upozorenje na uzburkano more do petka, dok je u Njujorku, Nju Džerziju, Merilendu i Delaveru privremeno zabranjeno kupanje na plažama zbog opasnih struja i talasa.

My heart goes out to all the people affected by Hurricane Erin! This home in North Carolina broke free & just started floating away! Last year my family was affected & lost almost everything we had & we’re just coming back from it.These families need all the support they can get. pic.twitter.com/QFlFRmOpdV — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) August 20, 2025

Kod Masačusetsa, ostrvo Nantaket moglo bi da bude pogođeno talasima višim od tri metra. U Severnoj Karolini, voda je prekrila glavnu rutu koja povezuje ostrva.

Auto-put na ostrvu Hateras sinoć je zatvoren, a veza trajektom sa ostrvom Okrakouk je prekinuta. Zvaničnici upozoravaju da će veliki talasi tokom plime odseći sela i da će ugroziti kuće duž obale.

Iako su vlasti naredile evakuaciju na Haterasu i Okrakoku, mnogi stanovnici su odlučili da ostanu.

Stunning view of Hurricane #Erin on visible satellite. Look at that structure! 👀🌀



It’s a big hurricane with tropical storm force winds extending up to 265 miles from the center. The wind field will continue to grow as the storm gains latitude. pic.twitter.com/iY8vQFTe8B — Collin Gross (@CollinGrossWx) August 20, 2025

Na plaži Rajtsvil u Severnoj Karolini u utorak je spaseno više od deset ljudi, a dan ranije više od 80.

-Čak i oni koji misle da znaju kako da se izbore sa jakim strujama i dalje rizikuju život- upozorio je meteorolog Bob Oravec.

Erin je rano u četvrtak zadržao jačinu uragana kategorije dva, sa vetrovima do 165 kilometara na čas. Stručnjaci podsećaju da klimatske promene i sve toplija mora povećavaju rizik od naglog jačanja uragana i njihovog razornog delovanja na priobalne zajednice.

(Alo)