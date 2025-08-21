Svet

URAGAN U AMERICI DANAS DOSTIŽE VRHUNAC: Voda nosi čitave kuće, poplavljen auto-put (VIDEO)

21. 08. 2025. u 09:14

URAGAN Erin pogodio je obalu Severne Karoline snažnim vetrovima i talasima koji su poplavili deo glavnog auto-puta i ugrozili kuće na plaži

Foto: X printskrin/ @matt_vanswol

Meteorolozi prognoziraju da će oluja danas dostići vrhunac, uz mogućnost da ponovo ojača do kategorije tri ili više, preneo je AP.

Ipak, prema predviđanjima, ne bi trebalo da udari direktno u kopno, već da se okrene ka otvorenom moru.

Nacionalni centar za uragane saopštio je da se uslovi tropske oluje očekuju u delovima Severne Karoline i Virdžinije.

Na Bermudima je izdato upozorenje na uzburkano more do petka, dok je u Njujorku, Nju Džerziju, Merilendu i Delaveru privremeno zabranjeno kupanje na plažama zbog opasnih struja i talasa.

Kod Masačusetsa, ostrvo Nantaket moglo bi da bude pogođeno talasima višim od tri metra. U Severnoj Karolini, voda je prekrila glavnu rutu koja povezuje ostrva.

Auto-put na ostrvu Hateras sinoć je zatvoren, a veza trajektom sa ostrvom Okrakouk je prekinuta. Zvaničnici upozoravaju da će veliki talasi tokom plime odseći sela i da će ugroziti kuće duž obale.

Iako su vlasti naredile evakuaciju na Haterasu i Okrakoku, mnogi stanovnici su odlučili da ostanu.

Na plaži Rajtsvil u Severnoj Karolini u utorak je spaseno više od deset ljudi, a dan ranije više od 80.

 -Čak i oni koji misle da znaju kako da se izbore sa jakim strujama i dalje rizikuju život- upozorio je meteorolog Bob Oravec.

Erin je rano u četvrtak zadržao jačinu uragana kategorije dva, sa vetrovima do 165 kilometara na čas. Stručnjaci podsećaju da klimatske promene i sve toplija mora povećavaju rizik od naglog jačanja uragana i njihovog razornog delovanja na priobalne zajednice.

(Alo)

