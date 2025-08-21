GABARD DELI OTKAZE: Šefica Nacionalne obaveštajne službe SAD pravi čistku

DIREKTORKA Nacionalne obaveštajne službe SAD, Tulsi Gabard, izjavila je u utorak da je opozvala bezbednosne dozvole za 37 sadašnjih i bivših obaveštajnih stručnjaka, koje je optužila za politizaciju i manipulaciju obaveštajnim podacima.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Gabard je u objavi na društvenim mrežama rekla da je taj potez preduzet na zahtev predsednika Donalda Trampa.

Ona je više puta tvrdila da je američka obaveštajna zajednica politizovana, a prošlog meseca Ministarstvo pravde SAD je objavilo stvaranje radne grupe za istragu njenih tvrdnji. Tramp je reagovao na nedavne komentare Gabard u kojima je pretila da će prijaviti zvaničnike u administraciji bivšeg demokratskog predsednika Baraka Obame Ministarstvu pravde radi krivičnog gonjenja zbog obaveštajne procene ruskog mešanja u američke izbore.

Tramp, republikanac, optužio je Obamu, bez pružanja dokaza, da predvodi pokušaj lažnog zavera sa Rusijom i potkopavanja njegove predsedničke kampanje 2016. godine. Portparol Obame je odbacio Trampove tvrdnje, rekavši:

- Ove neobične optužbe su smešne i slab pokušaj odvlačenja pažnje.

Gabard tvrdi da je postojala „izdajnička zavera“ visokih Obaminih zvaničnika da potkopaju Trampa 2016. godine. Ove tvrdnje su demokrate nazvale lažnim i politički motivisanim.

Tramp je pobedio na izborima 2016. godine, a procena američke obaveštajne zajednice objavljena u januaru naredne godine otkrila je da je Rusija, koristeći dezinformacije sa društvenih mreža, hakovanje i botove, pokušala da potkopa predsedničku kampanju demokratske kandidatkinje Hilari Klinton i da podrži Trampa.

Procena je zaključila da je stvarni uticaj verovatno ograničen i da nema dokaza da su napori Moskve promenili ishod glasanja. Rusija je negirala da je pokušala da se meša u američke izbore.

(N portal)