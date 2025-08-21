SAD OBJAVILE USLOV ZA PRUŽANJE BEZBEDNOSNIH GARANCIJA UKRAJINI

SJEDINjENE države se neće obavezati da će pružiti bezbednosne garancije Ukrajini dok ne shvate šta je potrebno, rekao je američki potpredsednik Džej di Vens za „Foks njuz“.

- Sjedinjene Države su otvorene za dijalog, ali se nećemo obavezati ni na šta dok ne razumemo šta je potrebno da bi se uopšte okončao rat - rekao je on.

Vens je naglasio da će upravo Evropljani morati da „preuzmu lavovski deo“ budućih garancija, budući da govorimo o „njihovom kontinentu, njihovoj bezbednosti“.

Ostale izjave potpredsednika SAD:

rad na bezbednosnim garancijama za Kijev se nastavlja;

evropski lideri na sastanku sa Donaldom Trampom nisu očekivali da će on pozvati Vladimira Putina;

ruski predsednik je razuman u razgovorima i brine o interesima svoje zemlje;

Putin i Zelenski bi mogli da se dogovore o pitanjima teritorije i bezbednosti u slučaju ličnog sastanka.

Prethodno, Tramp je u intervjuu Foks njuzu objavio da bezbednosne garancije za Ukrajinu ne mogu da uključuju zaštitu od NATO-a, ali će Sjedinjene Države biti spremne da pomognu Evropi.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp se u ponedeljak sastao sa Zelenskim, a zatim i sa liderima zemalja Evropske unije koji su došli da ga podrže. Razgovor Trampa i Zelenskog nasamo trajao je oko sat vremena. Zatim se američki predsednik sastao sa evropskim liderima i Zelenskim.

Nakon ovih razgovora, Tramp je pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina, sa kojim je 40 minuta razgovarao o izgledima za trilateralni sastanak sa Zelenskim. Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i SAD izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.

(Sputnjik)

