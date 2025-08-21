Svet

SAD OBJAVILE USLOV ZA PRUŽANJE BEZBEDNOSNIH GARANCIJA UKRAJINI

Марија Стевановић
Marija Stevanović

21. 08. 2025. u 08:02

SJEDINjENE države se neće obavezati da će pružiti bezbednosne garancije Ukrajini dok ne shvate šta je potrebno, rekao je američki potpredsednik Džej di Vens za „Foks njuz“.

Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

- Sjedinjene Države su otvorene za dijalog, ali se nećemo obavezati ni na šta dok ne razumemo šta je potrebno da bi se uopšte okončao rat - rekao je on.

Vens je naglasio da će upravo Evropljani morati da „preuzmu lavovski deo“ budućih garancija, budući da govorimo o „njihovom kontinentu, njihovoj bezbednosti“.

Ostale izjave potpredsednika SAD:

  • rad na bezbednosnim garancijama za Kijev se nastavlja;
  • evropski lideri na sastanku sa Donaldom Trampom nisu očekivali da će on pozvati Vladimira Putina;
  • ruski predsednik je razuman u razgovorima i brine o interesima svoje zemlje;
  • Putin i Zelenski bi mogli da se dogovore o pitanjima teritorije i bezbednosti u slučaju ličnog sastanka.

Prethodno, Tramp je u intervjuu Foks njuzu objavio da bezbednosne garancije za Ukrajinu ne mogu da uključuju zaštitu od NATO-a, ali će Sjedinjene Države biti spremne da pomognu Evropi.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp se u ponedeljak sastao sa Zelenskim, a zatim i sa liderima zemalja Evropske unije koji su došli da ga podrže. Razgovor Trampa i Zelenskog nasamo trajao je oko sat vremena. Zatim se američki predsednik sastao sa evropskim liderima i Zelenskim.

Nakon ovih razgovora, Tramp je pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina, sa kojim je 40 minuta razgovarao o izgledima za trilateralni sastanak sa Zelenskim. Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i SAD izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.

(Sputnjik)

