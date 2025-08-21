PROGLASILA BRIŽIT "MUŠKARCEM GODINE": Američku influenserku nisu pokolebale tužbe iz Pariza

AMERIČKA influenserka Kandes Ovens se ne zaustavlja.

Ona je upravo stavila u prodaju svoj brendirani proizvod, majicu na kojoj se nalazi lik francuske prve dame u okviru poznatog magazina s izmišljenom naslovnom stranom, na kojoj piše "Muškarac godine".

Posle podnošenja tužbe Makronovih, ona je optužila francuskog predsednika da je "proizvod eksperimenta CIA ili sličnog programa kontrole uma“.

Francuskom predsedniku je prevršilo, pa je Emanuel Makron odlučio da progovori i obavesti javnost zašto su on i njegova supruga tužili američku influenserku Ovensovu koja je tvrdila da je Brižit bila muško.

- Postojala je tradicija koja kaže da treba pustiti da nešto prođe. To smo u početku i uradili. Najpre je to bilo u Francuskoj. Savetovano nam je da ne podnosimo žalbu. Postojao je rizik da sve izazove „efekat Strejsend“, odnosno da se još više skrene pažnja na ove laži. Ali to je postalo toliko rašireno u SAD, da smo morali da reagujemo – izjavio je Emanuel Makron preko stranica "Pari Mača".

OVALNI KABINET - Nije sloboda govora to da se spreči utvrđivanje istine. Oni koji vam govore o toj takozvanoj slobodi govora su oni koji zabranjuju novinarima ulazak u Ovalni kabinet. Ja to ne prihvatam – istakao je Makron.

Ovo je izuzetno retka prilika da se francuski šef države oglašava na takav način. To je ujedno i prvi put da ekskluzivno izlazi u javnost s objašnjenjem zbog čega su podneli tužbu protiv američke infulenserke.

Prošlog meseca, predsednički par je presavio tabak i tužio američkom pravosuđu Ovensovu koja je trvrdila da je Brižit rođena kao Žan Mišel Tronje, što je, u stvari, ime rođenog brata francuske prve dame, a da je kasnije promenila pol i da je svojoj deci u stvari otac, a ne majka. Tužba protiv klevete je podneta na preko dvesta stranica u kojima se detaljno negiraju izneti stavovi influenserke.

Advokat Makronovih je poručio da im nije ostalo ništa drugo nego da traže odbranu časti na sudu, imajući u vidu da je prethodno Ovensovoj ostavljeno vreme da reaguje. Ona je, međutim, ostala pri svojim tvrdnjama. Stanari Jelisejske palate tvrde da je sistematski iznosila neistine i pored ponovljenih zahteva advokata da to ne radi.

Sporna je bila serija emisija pod naslovom "Postati Brižit" emitovanih preko društvenih mreža u osam epizoda početkom ove godine, s milionima pregleda, u kojima se razrađuje teorija o "promeni pola" prve dame. Francuski mediji su tada pisali da su Makronovi u tužbi izneli da su tako bili predmet međunarodnog poniženja, a čak su izrazili i spremnost da se kao svedoci pojave pred američkim sudom.

VEĆ PRESUĐENO Makronovi su već prošli kroz jedan sudski proces, u kome su tužili Francusku proročicu i nezavisnog samoukog novinara pord pseudonimom Amandin Roa za slične insinuacije. Sud u Parizu je u septembru prošle godine kaznio Reovu da plati 8.000 evra za štetu nanetu Brižit Makron i 5.000 njenom bratu.

U tužbi se navodi i da predsednički par, kad god izađe iz kuće, zna da je mnogo ljudi čulo laži Ovensove, kao i da neki čak u to i veruju. Na račun influenserke u ovdašnjim medijima je isticano i da ima krajnje desničarske stavove i da neguje teorije zavera. Istaknuto je i da je Kandes Ovens ove izmišljotine iskoristila da dobro zaradi.

- Ovde se radi o tome da istina mora da se poštuje. Reč je o građanskom statusu prve dame Francuske, supruge, majke i bake – objasnio je francuski predsednik preko stranica "Pari Mača" razloge podnošenja tužbe.